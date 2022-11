Wohnungsnot: Warum im Baugebiet Grunbacher Höhe noch immer nichts passiert ist

Es stockt auf der Grunbacher Höhe. Zunächst auch deshalb, weil das Büro bpd Immobilienentwicklung mit seinen Probebohrungen hatte warten müssen, bis eine auf dem Gelände vorkommende, seltene Orchideenart verblüht war. Nun und nach betriebsinternen Zuständigkeitswechseln hätten die Bohrungen endlich stattfinden können - geschehen ist bislang aber nichts dergleichen.

Weshalb, war bislang nicht zu klären, bis dato war die bei bpd verantwortliche Person nicht zu erreichen. „Auch wir würden gerne in dem Projekt Grunbacher Höhe weiterkommen“, schreibt Bürgermeister Reinhard Molt. „Leider waren unsere telefonischen Kontaktaufnahmen in der letzten Woche ebenfalls erfolglos.“ Auch die Gemeindeverwaltung wünscht sich Auskunft über den Stand des Energiekonzeptes.

Frage: Kann das Energiekonzept überhaupt so umgesetzt werden?

Die Bohrungen in bis zu 70 Metern Tiefe sind nämlich dringend nötig, um zu klären, ob und, wenn ja, in welcher Tiefe Gipsmasse, sogenanntes Anhydrit, vorkommt, erklärt Molt auf Nachfrage der Schorndorfer Nachrichten. Dieses Material würde nämlich beim Eindringen von Wasser (als Folge der Bohrung) stark aufquellen.

Die resultierenden Anhebungen der Oberfläche können schwere Gebäudeschäden verursachen. „Zwar kann man anhand von großräumigen geologischen Karten in etwa abschätzen, ob Anhydrit im fraglichen Bereich vorkommt, für die genauen Planungen genügt das aber nicht“, so Molt.

Zuschlag hängt am Konzept

Damals beim Bau des Rathauses an der neuen Remshaldener Mitte hatten solche Untersuchungen ergeben, dass schon ab 27 Metern Tiefe das kritische Material vorkommt. Infolgedessen konnten nicht wie zunächst geplant acht Bohrlöcher bis 90 Meter Tiefe für die Geothermieanlage des Rathauses erstellt werden. Stattdessen brauchte es 20 Bohrlöcher bis zu 22 Metern Tiefe, um das Rathaus zu beheizen beziehungsweise zu kühlen.

Und so ist die wesentliche Frage noch immer offen: Ist es überhaupt möglich, das geplante Baugebiet mittels Geothermie und PV-Anlagen als Plus-Energie-Quartier zu erschließen? Wie viel Energie kann dem Boden tatsächlich entzogen werden? Sollte sich herausstellen, dass die Möglichkeiten zur Energiegewinnung nicht ausreichten, müsse man sich, so Bürgermeister Molt, völlig neu aufstellen.

Schließlich ist es für Gemeinderat und Verwaltung ein klares Ziel, ein zukunftsgerichtetes Plus-Energiequartier zu entwickeln. Mit eben jenem Vorhaben war der entsprechende Entwurf zum Wettbewerbssieger geworden. Der Zuschlag ist an dieses Konzept geknüpft.

Es werden noch Jahre ins Land gehen

Erst wenn die Durchführbarkeit des Konzeptes mittels einer Bohrung erwiesen wurde, wird die Verwaltung den Bebauungsplan auf die Reise bringen und die Entscheidung für den Gemeinderat vorbereiten, erklärt Bürgermeister Molt. Und auch das kann dauern.

Bis der Bebauungsplan durch alle Genehmigungsstufen durch ist, können durchaus weitere zwei bis drei Jahre vergehen. Inhaltlich soll zunächst nichts geändert werden, man hatte sich im Vorfeld darauf verständigt, das Wettbewerbsergebnis 1:1 zu übernehmen.

So sehen die aktuellen Planungen aus

Noch einmal eine Kurzzusammenfassung, was der Siegerentwurf von a+r Architekten vorsieht: Die Fläche auf der Grunbacher Höhe ist in vier Quadranten geteilt, die jeweils eigene Themenschwerpunkte haben. Im Schnittpunkt des Gebietes und der beiden Erschließungswege soll es ein Quartierhaus geben, in dem eine Kindertagesstätte und zwölf Wohnungen für Senioren Platz finden.

Dazu gehören ein Gemeinschaftsraum und ein Gemeinschaftsgarten im Dachgeschoss. Auch eine Mobilitätszentrale inklusive Fahrradwerkstatt könnte hier entstehen.

Verschiedene Hausqualitäten sind schon erarbeitet

In den Schwerpunkten der übrigen Quadranten sollen ein Mehrfamilien-„Clusterhaus“ für variable Wohnformen entstehen, „Huckepackhäuser“ als übereinandergestapelte Reihenhäuser sowie ein „Panoramahaus“ mit Aussicht ins Tal von jeder Wohnung aus. Hinzu kommen soll ein Generationenhaus mit familientauglichen Vierzimmerwohnungen, denen flexibel kleinere Wohneinheiten zugeordnet werden können.

Wichtig: Die Mittelzone, die in der Fortfolge von Süd bis Nord durchs Quartier führt, soll eine sehr ruhige Zone sein, nur befahrbar für Lieferfahrzeuge. Entlang der Goethestraße soll es keinen Durchgangsverkehr geben.

Erster Bauabschnitt: Gelände der ehemaligen Realschule

Zunächst umgesetzt werden sollen die Quadranten 1 und 2 südlich der Goethestraße. Dabei handelt es sich um das Gelände, auf dem zuletzt die Realschule stand und das derzeit als Wiese brachliegt. Die Baufenster 3 und 4 umspannen das Gelände, auf dem momentan noch die Sporthalle steht. Laut Aussagen der Verwaltung soll dieses Fenster erst bebaut werden, wenn es an anderer Stelle eine neue Sporthalle gibt. Bis also hier architektonische Ideen umgesetzt werden, könnte noch viel Zeit vergehen.

Außerdem teilen sich die a+r-Architekten den ersten Preis für die Planungen nördlich der Goethestraße - im sogenannten „Ideenteil“ – mit dem Remshaldener Architekturplanungsbüro „Bau und Wert.“ Sprich: Weder ist für diesen Bereich klar, wann hier Wohnbebauung entstehen kann, noch welcher Planer dann faktisch zum Zug kommt.

Warten auf die Ergebnisse der Bohrungen, die noch nicht stattgefunden haben

Alexander Lange, der als Architekt für das Büro Ackermann und Raff (a+r Architekten) in Stuttgart das Bauprojekt auf der Grunbacher Höhe betreut, hat in den vergangenen Monaten zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen weiter an dem Entwurf für die Baufenster 1 und 2 (südlich der Goethestraße) gearbeitet, hat weiterführende Grundrisse entwickelt, Wandstärken berechnet und vieles mehr. Inzwischen warten aber auch die Architekten auf die Ergebnisse der bpd.

Allerdings ist man in Stuttgart durchaus zuversichtlich, dass die Bohrungsergebnisse positiv ausfallen, schließlich sei alles schon grob vorab untersucht worden. Zudem habe das Büro schon etliche vergleichbare Quartiere „möglichst weit weg von fossilen Energien“ geplant, so Lange. „Ich geh davon aus, dass es klappt.“ Jetzt gehe es nur noch um die Feinabstimmung und den Praxistest.