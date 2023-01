33 neue Wohnungen für Oberndorf: Was in dem Rudersberger Teilort jetzt entsteht

Direkt an der Ortsdurchfahrt von Rudersberg-Oberndorf ist seit geraumer Zeit eine größere Baugrube zu sehen. Auf dem Grundstück an der Einfahrt zum Gassenäckerweg, wo ein Gebäudekomplex seit vielen Jahren leer stand, entstehen bei einem Projekt der Firmen Pfleiderer und Krämer jetzt drei Mehrfamilienhäuser in Flachdachbauweise.

Was wird konkret in Oberndorf jetzt gebaut?

Die Häuser werden gebaut nach dem energieeffizienten KfW-55-Standard, verbrauchen also 45 Prozent weniger Energie als ein konventioneller Neubau. Sie werden mit 33 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von einer Größe zwischen 58 und 133 Quadratmetern ausgestattet sein.

Noch sind einige dieser Wohnungen zu haben, sagt Alessandro Stenti, Verkaufsleiter bei Pfleiderer Projektbau, auf unsere Nachfrage. Rund ein Drittel davon sind bisher verkauft. Aus seiner Sicht ist das zum aktuellen Zeitpunkt keine schlechte Quote. Zu haben sind die Wohnungen für um die 5000 Euro pro Quadratmeter.

Die drei Gebäude werden über Fußbodenheizungen mit Wärme versorgt, Holzpellets dienen dabei als Energieträger, „nachwachsender Rohstoff, das war uns wichtig“, sagt Stenti. Die Wohnungen werden barrierefrei erreichbar sein. Alle Häuser sollen Aufzüge, elektrische Rollläden, Parkettböden und großformatige Fliesen in den Bädern bekommen. Das Grundstück verfügt über insgesamt 50 Stellplätze, die meisten davon in einer Tiefgarage, die ebenerdig erreichbar ist. Einige Wohnungen haben einen kleinen Garten, es ist ein Kinderspielplatz eingeplant. Und von allen Wohnungen gibt es freie Sicht aufs Wieslauftal.

Hat sich an den ursprünglichen Plänen etwas geändert?

Ursprünglich waren hier 35 neue Wohnungen geplant. Dazu wäre aufgrund der Hanglage eine Rückverankerung auf den Nachbargrundstücken notwendig gewesen. „Das haben die Nachbarn nicht erlaubt, deshalb mussten wir etwas vorrücken, um die Stabilisation auf dem eigenen Grundstück herzustellen“, so Stenti.

Gab es im Vorfeld Kritik?

Ja, die gab es. In der Nachbarschaft hatte sich Protest gegen das Bauprojekt geregt, als es öffentlich würde. Vor gut zwei Jahren gab es am Rande einer Gemeinderatssitzung, in der das Vorhaben auf der Tagesordnung stand, eine kleine Demonstration. Auch knapp 100 Unterschriften wurden damals gegen das Bauprojekt gesammelt.

Neben der als zu urban wahrgenommenen Bauweise war damals die Furcht vor einer Hangrutschung einer der Hauptkritikpunkte der Anwohner. Vor elf Jahren war dies bei einem Bauvorhaben im Teilort Zumhof geschehen. Nachdem das Projekt im Gemeinderat verabschiedet wurde, ebbte der Protest indes ab.

Wie steht die Gemeinde zu dem Bauprojekt?

„Aus Sicht der Gemeinde ist es begrüßenswert, dass diese ungenutzte Fläche wieder genutzt wird und dass hier eine Innenverdichtung stattfinden kann“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens auf unsere Nachfrage. Das Gelände war in der Tat längere Zeit ungenutzt. Erbaut wurde das ursprüngliche Gebäude in den 1950er Jahren. Es beherbergte zunächst eine Gaststätte mit Pension namens Schwabenhof. Später wurde dort das Kurheim „Elim“ von den Siebenten-Tags-Adventisten betrieben, danach ein Landgasthof.

Seit fast 30 Jahren stand das Gebäude dann aber leer, das Areal verwilderte, Füchse siedelten sich dort an. Auch deshalb hat es einige Zeit gedauert zwischen dem Beschluss, dort zu bauen, und dem tatsächlichen Baubeginn. Was jetzt dort entstehen wird, lässt sich aber durchaus sehen, findet Bürgermeister Ahrens. Die terrassenartige Bauweise fügt sich aus seiner Sicht gut in die Umgebung ein. „Die darüberliegenden Häuser haben dadurch nach wie vor einen freien Blick ins Tal.“ Der Rudersberger Bürgermeister findet es wichtig, „dass in dieser schwierigen Zeit ein konkreter Baubeginn erfolgt, denn die Nachfrage nach Wohnraum ist immer noch da“. Und was die Kritik im Vorfeld anbelangt? „Ich denke, man hat insgesamt eine Planung gefunden, die nachbarverträglich ist.“

Was sagen die Projektpartner?

Bei der Grundsteinlegung sagte Klaus-Martin Pfleiderer, Geschäftsführer des gleichnamigen Bauunternehmens, dass dieses Bauvorhaben „in einer sehr spannenden und bewegten Zeit“ entstehe. Pfleiderer verwies auf die Auswirkungen der Pandemie und des Ukrainekriegs, aber auch auf die Veränderungen von Umwelt und Natur. All dies schlage sich in der Baubranche nieder in Form von immer noch unterbrochenen Lieferketten, der Verknappung und Verteuerung von Baumaterialien und insbesondere Energie – und nicht zuletzt auch in stark steigenden Zinsen und Lebenshaltungskosten. Er versprach vor diesem Hintergrund, dass die Kunden in Oberndorf „die Sicherheit für qualitativ hochwertige, attraktive und wertbeständige Wohnungen“ hätten. Dafür stünden die beiden Projektpartner mit ihrer langjährigen Erfahrung von mehr als 60 Jahren im Projektbau (Pfleiderer) und fast 200 Jahren im Bau (Krämer).

Michael Kögel, Geschäftsführer der Firma Krämer Bau, stellte zudem die Vorteile des Standorts heraus: darunter die Nähe zum Schwäbischen Wald, das breite Angebot an Bildungseinrichtungen und die Einkaufsmöglichkeiten im Ort.

Kögel betonte zugleich, dass bei dem Projekt die Belange von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und modernem Wohnen unter einen Hut gebracht werden mussten. Was nur gelingen konnte durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Hauptakteuren vom Bürgermeisteramt über die Architekten und Tragwerksplaner bis zu den Bauträger (allesamt aus der Region stammend). „Nur gemeinsam mit allen Beteiligten lassen sich solche Vorhaben erfolgreich gestalten und umsetzen“, so Kögel.

Und wann wird das Areal fertiggestellt?

Nach der Grundsteinlegung beginnen nun bald die Hochbauarbeiten. Erklärtes Ziel der Projektpartner ist es, den Bau bis spätestens Ende 2024 fertigzustellen.