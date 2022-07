4 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer: Was Rudersberg mit den Einnahmen macht

Zwar sind die Einnahmen bei der Gewerbesteuer in Rudersberg in den letzten 20 Jahren in der Tendenz meist gestiegen. Doch was die Gemeinde gerade erlebt, „ist schon eine einmalige Geschichte“, sagt Thomas Krapf. Der Kämmerer darf von einer nachträglichen Erhöhung der Einnahmen berichten – und das ausgerechnet in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021.

Für das vergangene Jahr erhält die Gemeinde 2,7 Millionen Euro zusätzlich, für das vorvergangene Jahr 1,5 Millionen Euro. Abzüglich der dadurch etwas höheren Gewerbesteuerumlage kann der Kämmerer also mit zusätzlichen 4 Millionen Euro rechnen. Insgesamt wären das in diesem Jahr dann wohl 7,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Zum Vergleich: In den letzten Jahren lag dieser Wert immer zwischen 2,2 und 3,7 Millionen Euro. Weshalb Krapf auch von einer „Sondersituation“ spricht – und nicht davon ausgeht, dass in den kommenden Jahren ähnliche Zahlen zu erwarten sind.

Weshalb sich die Mehreinnahmen in zwei Jahren negativ auswirken werden

Welchen Unternehmen in Rudersberg das zu verdanken ist: Das darf Krapf nicht verraten, es gilt schließlich das Steuergeheimnis. So viel aber lässt der Kämmerer durchblicken: Krisengewinnler seien es wohl nicht, die für diese erfreuliche Nachricht verantwortlich sind. Und Euphorie lässt der besonnene Finanzfachmann angesichts der Zahlen ohnehin nicht aufkommen. Denn die positiven Zahlen werden sich in zwei Jahren negativ auf den Haushalt auswirken. Krapf rechnet damit, dass die Schlüsselzuweisungen dann um drei Millionen Euro niedriger sein werden als bislang erwartet.

Was sind Schlüsselzuweisungen?

Schlüsselzuweisungen sind eine Form des Finanzausgleichs seitens des Landes und eine wichtige Einnahmequelle für Kommunen. Gleichzeitig will das Land damit übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ein wenig ausgleichen. Verzeichnet eine Kommune in einem Jahr also Mehreinnahmen, wirkt sich das zwei Jahre später auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus.

Deshalb soll das zusätzlich eingenommene Geld auch rückgestellt werden, um die zu erwartenden Mindereinnahmen im Jahre 2024 ausgleichen zu können. Angelegt werden die 3 Millionen Euro, so hat es der Gemeinderat beschlossen, in Wertpapieren der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). „Ganz zentral wichtig: Wir haben hier eine hundertprozentige Rückzahlungsgarantie, wenn wir die Papiere zwei Jahre halten“, betont Krapf. Und da die LBBW über den Bankenverbund abgesichert sei, gebe es „nach menschlichem Ermessen auch null Risiko“ für die Gemeinde.

Positive Nachrichten hatte unlängst auch der Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) für die Kommunen. Die Mai-Steuerschätzung fällt höher aus als erwartet. Davon profitiert auch Rudersberg. „Das ist aber mit sehr vielen Fragezeichen versehen“, gibt Krapf zu bedenken. Der andauernde Ukraine-Krieg, Lieferengpässe oder die Inflation, „das sind alles Dinge, die uns Sorgen machen“.

Folgen des Ukraine-Kriegs für die Wasserversorgung in Rudersberg

Und mögliche Folgen zeichnen sich schon jetzt ab, wie Rudersbergs Kämmerer berichtet. In Asperglen will die Gemeinde nämlich gerade einen neuen Wasserhochbehälter bauen. Dazu wurden verschiedene Gewerke ausgeschrieben – bei den benötigten Edelstahlwasserkammern mit einem höchst unerfreulichen Ergebnis. Gut 200 000 Euro waren in der Ausschreibung als Kosten veranschlagt. Letztlich lag das Ausschreibungsergebnis mit knapp 370 000 Euro mehr als 80 Prozent darüber.

Der Grund: „Die Rohstoffpreise gehen durch die Decke“ – auch eine Auswirkung des Ukraine-Kriegs, so Krapf. Das wochenlang umkämpfte Asow-Stahlwerk etwa in Mariupol war 2021 laut German Trade and Invest, der deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft, mit 4,3 Millionen Tonnen noch für ein Fünftel der landesweiten Stahlproduktion in der Ukraine verantwortlich.

Der Gemeinderat hat der Ausschreibung dennoch zugestimmt – „sorgenvoll, aber sicherlich auch, weil die Kosten später wohl noch höher liegen könnten“, so Krapf. Bei einer erwarteten Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren dürften sich die Tanks unterm Strich aber auch durchaus lohnen.