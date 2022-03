Ein wenig verrückt klang die Idee schon. Als Anfang 2020 die Corona-Pandemie in Deutschland ausbrach und das Land in den ersten Lockdown ging, arbeitete Serdar Vona gerade an einem neuen Ort für Veranstaltungen. Er hatte dafür die ehemalige Produktionshalle der Firma Häussler Metallwerk in Rudersberg ausgewählt. Ein architektonisch außergewöhnlicher Bau, der aus drei achteckigen Räumen besteht – weshalb Vona dem Projekt den Namen „Achtwerk“ verpasste.

Ein schwieriger Start – doch