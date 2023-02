Achtwerk Rudersberg mit neuer Location: Modern heiraten auf der Burg Waldenstein

In Rudersberg haben vor allem zwei Orte eine überregionale Strahlkraft: die Burg Waldenstein und das Achtwerk. Jetzt sind beide eine Kooperation eingegangen.

Im Grunde lag diese Zusammenarbeit nahe: Weil Burgherr Reinhard Göppel seit geraumer Zeit den Veranstaltungsbereich abgeben wollte und das Achtwerk zuletzt auf der Suche nach einer weiteren Location war. Nach gut zwei Jahren auf dem Markt haben sich die Veranstalter in der Branche schließlich längst einen Namen gemacht – unlängst wurden sie gar als Deutschlands beste Hochzeitslocation ausgezeichnet. Die hohe Nachfrage konnten sie an ihrem Standort in der Daimlerstraße in Rudersberg daher zuletzt nicht mehr decken.

Mit der Burg Waldenstein haben sie nun ein zweites Standbein in der Gemeinde. Eines, das seit der Eröffnung Ende des vergangenen Jahres sehr gut angenommen wird. Ein paar freie Termine gebe es zwar noch, berichtet Serdar Vona, Gründer und Geschäftsführer von Achtwerk Events. Doch mehr als 40 Hochzeitsfeiern seien in diesem Jahr bereits dort gebucht – für Paare aus der Region, aber auch von weiter weg, etwa aus Karlsruhe oder Rottweil.

Was sich auf der Burg Waldenstein getan hat

Der mittelalterlichen Burg haben die Rudersberger Veranstalter sichtbar ihren Stempel aufgedrückt. In dem zuvor recht rustikalen Saal, der Platz für rund 80 Gäste bietet, zeigen sie, was sich alles verändert hat. So sind die altertümlichen Kriegswaffen und die Gemälde an den Wänden verschwunden, die Decke strahlt jetzt in Weiß statt in Dunkelbraun und hat neue Lampen. Auch das Emblem an der Wand mit einem Schnitt der Burg von 1686 wurde dezent geweißelt. Außerdem hat der Saal neue Vorhänge, ein komplett neues Mobiliar und eine moderne Bar bekommen. Schließlich weiß Serdar Vona: „Die Paare wollen auf einer modernen Burg heiraten.“

Ein eigenes Küchenteam kocht frisch auf der Burg

Für die Events auf dem gut 800 Jahre alten Anwesen wurde mit „Waldenstein Events“ eine eigene Firma gegründet. Die Hochzeitsplanerin Serpil Vona ist Betriebsleiterin, Timucin Kul Mitgeschäftsführer. Zusammen leiten sie ein Team von 19 Mitarbeitern, das neben Hochzeiten auch Geburtstage, Firmenfeiern oder Seminare anbietet. Wie im Rudersberger Stammhaus legt man auf der Burg Wert auf eine individuelle Gestaltung – wenngleich die Möglichkeiten nicht ganz so vielfältig sind wie in dem achteckigen ehemaligen Industriebau unten im Tal. „Unten ist alles möglich, hier viel“, fasst Timucin Kul die Unterschiede zusammen.

Für das Catering gibt es auf der Burg ein eigenes Küchenteam. „Das Essen wird direkt hier produziert“, sagt Serdar Vona. „Unsere Frische- und Qualitätsgarantie wollen wir auch an diesem Standort halten.“ Auf möglichst regionale Zutaten und Partner lege man weiterhin viel Wert.

"Wer rechtzeitig bucht, hat die komplette Burg für sich"

Genutzt werden kann für Hochzeiten sowohl der große Saal als auch die Terrasse, auf der Platz für bis zu 200 Besucher ist. Dort können Trauungen oder ein Sektempfang abgehalten werden. Zur Verfügung steht zudem der rund 100 Quadratmeter große Gewölbekeller, den die Achtwerk-Macher noch etwas ausbauen wollen.

Nebenan betreibt Reinhard Göppel derweil weiter sein Hotel. Hier wurde zuletzt investiert und ausgebaut. Insgesamt 19 Zimmer stehen auf dem Burg-Anwesen zur Verfügung. „Wer rechtzeitig bucht, hat die komplette Burg für sich allein“, sagt Serdar Vona. So könne der Tag nach der großen Feier ganz entspannt mit einem Frühstück auf Burg Waldenstein eingeleitet werden.

Grundsätzlich empfehlen die Achtwerk-Macher allen, die sich für eine Feier auf der Burg interessieren, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. Und obwohl das Achtwerk erst vor kurzem seinen zweiten Standort eröffnet hat, denkt der Veranstalter mit Blick auf die Nachfrage schon über weitere Expansionsschritte nach. Vona stellt aber zugleich klar: „Wir bleiben hier.“ Rund um Rudersberg sei noch genug Potenzial vorhanden.

Weitere Informationen gibt es online unter www.waldensteinevents.com.