Auch die Telekom will jetzt das Glasfasernetz in Rudersberg ausbauen

Neben dem Anbieter Liberty Networks will jetzt auch die Telekom im eigenwirtschaftlichen Ausbau ein Glasfasernetz (aber nur) im Hauptort Rudersberg ausbauen – ohne dabei auf eine Vorvermarktungsquote zu setzen. Ausgebaut wird also auf jeden Fall. Geplant ist laut Alexander Ostertag vom Infrastrukturbetrieb der Telekom, dass im dritten Quartal die ersten Bagger anrollen.

Ausbau im Rahmen der Gigabit Region

Auch hier sollen die Anschlüsse für die Hauseigentümer kostenlos sein. Der Ausbau findet statt im Rahmen des Kooperationsrahmenvertrags für die Gigabit Region Stuttgart. Erklärtes Ziel des Projekts ist der Ausbau eines schnellen Glasfasernetzes in der Region Stuttgart. Bis zum Jahr 2025 sollen 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen sowie die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen dann 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 174 Kommunen in der Region Stuttgart, wo rund 2,8 Millionen Menschen leben.

Helmut Haag, Pressesprecher und Betreuer des Landkreises Rems Murr bei der Gigabit Region Stuttgart, erklärt: „Jedes Kommunikationsunternehmen kann Glasfaser ausbauen, solange es eigenwirtschaftlich agiert“. Dabei sei es in de Regel so: „Wo einmal Glas liegt, kommt kein anderer Anbieter mehr in die Straße. Alles andere wäre auch unwirtschaftlich.“

Im besten Fall ein komplementärer Ausbau

Im Fokus des Gigabitprojekts stehe ja der partnerschaftliche Ausbau des schnellen Glasfasernetzes. „Im Rahmen dessen sollen möglichst viele Kommunen profitieren.“ So kommt es, dass jetzt mehrere Anbieter auf dem Markt das schnelle Internet nach Rudersberg bringen wollen.

„Wir haben einen gewissen Einfluss, was da geplant wird, vorschreiben können wir aber nichts“, sagt Michael Murer, Breitbandkoordinator beim Landratsamt und technischer Leiter beim Zweckverband Breitbandversorgung Rems-Murr. „Die Interessen können sich da schon mal überschneiden.“

So etwas wird noch häufiger passieren

Eine Situation wie in Rudersberg werde man auf dem dynamischen Markt für schelles Internet künftig sicher noch öfter erleben. „Wenn es klappt, bekommen wir einen komplementären Ausbau. An der ein oder anderen Stelle werden die Anbieter sich aber wohl begegnen“.

Weitere Informationen zu dem Angebot der Telekom gibt es online unter der Adresse www.telekom.de/glasfaser.