Auch Rudersberg will Regio-Rad nicht mehr: Keine Leih-E-Bikes am Bahnhof

Auch die Gemeinde Rudersberg verabschiedet sich vom Regio-Rad, nachdem kürzlich Schorndorf entschieden hat, aus dem Leihfahrrad-Verbund auszusteigen, und auch Urbach und Winterbach rauswollen. Zumindest ist das das Ziel der Gemeindeverwaltungen, in Urbach und Winterbach müssen die Gemeinderäte es aber erst noch beschließen. Der Rudersberger Gemeinderat ist am Dienstagabend einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Raimon Ahrens gefolgt, die Reißleine zu ziehen.

Bereits 2021 war in Rudersberg der Beschluss gefallen, sich dem Angebot der Deutschen Bahn anzuschließen und Leih-E-Bikes am Bahnhof aufzustellen. Bisher ist aber keine Regio-Rad-Station installiert worden. Glücklicherweise, wie Raimon Ahrens jetzt im Gemeinderat feststellte. So könne man nun ohne großen Schaden zurücktreten. „Durch die Änderung der angrenzenden Stationen sehen wir die Änderung der Geschäftsgrundlage“, so Ahrens. Er halte das Konzept zwar immer noch für „kein schlechtes“, aber: „Wenn ich kein Netz in der Umgebung habe, dann funktioniert eine Regio-Rad-Station nicht.“

Regio-Rad: Zu geringe Ausleihzahlen

Ahrens hat sich zuvor auch mit seinem Welzheimer Bürgermeisterkollegen Thomas Bernlöhr abgestimmt. Auch Welzheim wollte sich dem Regio-Rad-Verbund anschließen, auch dort ist aber bislang noch keine Station installiert. Analog zu Rudersberg hat der Welzheimer Gemeinderat ebenfalls beschlossen, Abstand von Regio-Rad zu nehmen. Schorndorf, Urbach und Winterbach begründen ihren Ausstiegswunsch mit den geringen Ausleihzahlen und dem dadurch schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis.