Ausflugsziel: Ölmühle Michelau startet in die Saison - was sich dort bald ändert

Am Ostersonntag startet die Saison an der Ölmühle in Michelau. Das heißt, die historische Mühle ist offen zur Besichtigung, Kinder können alte Geräte anfassen und ausprobieren. Im Kiosk gibt es Eis, Kaffee und Kuchen, Frühstück und eine interessante Speisekarte mit verschiedenen Gerichten. Claudia Rudolf und Richard Horn machen als Pächter aber nur noch bis Ende Juli weiter. Schon im Sommer könnte dafür der Um- und Ausbau zu einem Freizeitareal beginnen. Der Gemeinderat hat jetzt den Bebauungsplan auf den Weg gebracht und den Baubeschluss für einen Kleinkindspielbereich gefasst.

Was ist in dieser Saison an der Ölmühle geboten?

Die Mühle im Rudersberger Ortsteil Michelau gilt als älteste Ölmühle in Deutschland. 1754 wurde sie gebaut. Bis 1955 wurde dort Speiseöl aus Leinsamen, Walnüssen, Bucheckern, Kürbiskernen und Raps gewonnen. Heute versteht sie sich als „Museum zum Anfassen“. Das heißt, Kinder dürfen mit den Geräten arbeiten, sich am Webstuhl versuchen oder den eindrucksvollen Mahlstein mit der Hand erfühlen. Das heutige Mühlrad ist ein Nachbau des bis 1913 vorhandenen Originals.

Im Außenbereich gibt es Spielgeräte und eine Murmelbahn. Und eben den Kiosk im Mühlengarten mit Sitzgelegenheiten an Biergarnituren. Was Claudia Rudolf und Richard Horn dort anbieten, hebt sich von vergleichbaren Kiosken ab. Auf der Karte stehen zwar auch Klassiker wie Bratwürste im Brötchen oder Wurstsalat. Aber den Reiz machen Gerichte wie „Die sieben Zwerge“ (sieben kleine Spinatknödel mit Zwiebelrahm), „Franzosenteller“ (Weichkäse, Ofenkartoffel, Salatgarnitur, Tomate, Champignons, Schinken) oder „Schweizer mit Spieß“ (Gratinierter Kartoffelauflauf mit Speck, Sahne, Ei und Geflügelspieß) aus. Außerdem gibt es eine Frühstückskarte (Klassisch, Deluxe, American Touch).

Die Ölmühle liegt direkt am Wieslaufradwanderweg. Sie ist mit der Wieslauftalbahn gut zu erreichen, vom Bahnhof Michelau sind es nur wenige Gehminuten. Am Wochenende fährt auch die Schwäbische Waldbahn (Saisonbeginn 1. Mai). Wer mit dem Auto kommt, biegt in Michelau Richtung Asperglen ab und kann am Parkplatz beim Bahnhof oder dem Wanderparkplatz vor der Wieslaufbrücke parken.

Wie wird das geplante Freizeitareal aussehen?

In Zukunft wird rund um die Ölmühle noch deutlich mehr geboten sein, die Gemeinde macht ein Freizeitareal für Familien daraus. Das Ziel sei, so fasste Bürgermeister Raimon Ahrens im Gemeinderat zusammen: „Familien einen schönen Platz zu bieten, wo man entspannen und runterkommen kann.“

„Der Charme des Ortes soll erhalten bleiben“, sagte in der Sitzung Landschaftsarchitektin Simone Weingärtner, die von der Gemeinde als Planerin beauftragt wurde und die ihr Büro in Michelau hat. Alles solle insektenfreundlich und insgesamt naturnah gestaltet sein. Eine große Blumenwiese soll angelegt werden. Darin sieht der Plan einen Picknickbereich mit Bänken und Tischen im Schatten von Bäumen vor, außerdem kleinere Inseln in der Wiese, die gemäht werden und auf denen Picknickdecken ausgebreitet werden können. Es gibt einen Radparcours für kleinere Kinder, also für Roller und Laufräder, und einen für größere.

Ein Zugang zur Wieslauf wird entstehen, wo Kinder am Wasser spielen können. Geplant sind außerdem ein Barfußpfad, Fitnessgeräte für Senioren und ein großer Spielplatz mit Schaukeln, Wippen, Slackline, Spielturm und einem Schleich- und Naschpfad. Näher beim Kiosk soll es einen eigenen Spielbereich für kleinere Kinder geben. Die vorhandene Murmelbahn soll aufgewertet und erweitert werden. Eine E-Bike-Ladestation ist vorgesehen, außerdem weitere Fahrradstellplätze.

Was waren strittige Punkte und wie sind sie gelöst?

Das Projekt Freizeitareal war umstritten, es gab große Befürchtungen, es könne ein touristischer „Funpark“ entstehen, der für das kleine Michelau überdimensioniert ist und nicht dem Charakter von Mühle und Landschaft entspricht, der Unruhe und viel Verkehr in den Ort bringt. Jetzt hat der Gemeinderat jedoch einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst.

Strittig war unter anderem das Thema Parkplätze. 12 bis 15, je nach späterer Ausgestaltung, sind jetzt nicht weit von der Verbindungsstraße zwischen Michelau und Asperglen (Brückenstraße), aber in Sichtweite zur Ölmühle geplant. Damit soll der Verkehr vom eigentlichen Freizeitareal weggehalten werden. Über einen Einbahnstraßen-Ringverkehr sollen die Parkplätze erschlossen werden. Sie seien dort auch „weit genug weg von den Anwohnern“, so Planerin Simone Weingärtner. Die verkehrsreduzierte Umsetzung sei ein Wunsch aus der Bürgerschaft gewesen, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens: „Das kann mit diesem Plan gelingen.“

Zwei Punkte, die außerdem „deutlich kritisiert“ worden seien, habe man ganz rausgenommen aus der Planung, so Ahrens. So gibt es keine Wohnmobilstellplätze und keine Grillstellen mehr.

Die Stimmen im Gemeinderat waren sehr positiv gegenüber der Planung. Thomas Keller (Freie Wähler) sprach von einem „guten Kompromiss“. Eberhard Layer (FW) lobte, „dass das Areal nicht entfremdet ist, wie es am Anfang ansatzweise den Anschein hatte“. Alexander Beck (Rudersberger Bürger) sagte: „Es hat sich gezeigt, dass es notwendig ist, die Bürger einzubinden.“ Robert Schuler (CDU) stellte fest: Die Akzeptanz für die Planungen in der Bürgerschaft habe sich erhöht, es sei gut, dass der „Konflikt als Chance“ verstanden worden sei.

Warum braucht die Ölmühle neue Kioskbetreiber?

Einen Konflikt hat es durch die Pläne für das Freizeitareal allerdings auch mit den bisherigen Kioskpächtern gegeben. Claudia Rudolf und Richard Horn, die den Kiosk seit zwölf Jahren betreiben, fühlten sich übergangen und überrumpelt. Sie kündigten daraufhin den Pachtvertrag, machten aber das Angebot, noch bis Ende Juli weiterzumachen.

Wie Bürgermeister Raimon Ahrens im Gemeinderat sagte, entsteht danach auf jeden Fall eine Lücke, bevor ein neuer Pächter da ist. Der Kiosk wird für einige Zeit zu sein. Man sei aber „mit zwei ernsthaften Kandidaten im Gespräch“, so der Bürgermeister. Er rechne damit, ab 2024 wieder jemanden zu haben. Wenn der Kiosk vor den Sommerferien schließe, könne man schon mit der Einrichtung des neuen Kleinkindbereichs beginnen. Dafür hat der Gemeinderat den Baubeschluss gefasst.

Ahrens sprach von einem „guten Miteinander“, in dem man den Übergang mit Rudolf und Horn besprochen habe. Er dankte ihnen, dass sie sich bereiterklärt haben, bis zum Sommer zu bleiben.

Richard Horn meint dazu nun: Geärgert hätten sie sich darüber, dass die Gemeinde angefangen habe, etwas zu planen, „und die Leute, die es betrifft, erfahren es aus der Zeitung“. Aber Streit hätte nur der Sache geschadet. Und: Durch die Pläne zur Erweiterung sei jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Zäsur. Er selbst werde 63. Es wäre nicht sinnvoll gewesen, „mit unseren Ansprüchen in etwas Neues zu starten, und wir sagen dann zwei Jahre später: Jetzt hören wir auf“.

Die Pläne, wie sie sich entwickelt haben, findet Richard Horn grundsätzlich gut. Als sie vor zwölf Jahren mit dem Kiosk gestartet seien, sei dort nicht viel los gewesen „Wir haben das Ding ausgebaut zu einem Ausflugsziel“, sagt er. Er sieht es positiv, dass das Mühlen-Areal weiterentwickelt wird. Aber das gehe nur mit einem neuen Pächter.

Wie es jetzt weitergeht

Der Bebauungsplan wird jetzt öffentlich ausgelegt und einsehbar sein, auch Bürgerinnen und Bürger können dann Stellungnahmen, Kritik und Einwände dazu vorbringen. Dann muss der Gemeinderat sich damit noch einmal auseinandersetzen.