Begehrte Schwimmkurse für Kinder: Wie Eltern in Rudersberg jetzt buchen können

Pandemiebedingt konnten viele Kinder in den vergangenen drei Jahren keinen Schwimmkurs besuchen. Der Nachholbedarf ist entsprechend groß – und die Plätze sind heiß begehrt, denn das Angebot kann die Nachfrage kaum decken.

Kurz vor Weihnachten hat die Gemeinde Rudersberg nun ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Kinder wie Eltern mitgebracht. Denn im örtlichen Hallenbad am Schulzentrum, das vor einigen Jahren grundsaniert wurde, gibt es ab Januar ein zusätzliches Kursangebot, auch für Kinder.

Neue Fachkraft für die Bäder eingestellt

Damit will die Gemeinde ein bewusstes Zeichen setzen. „Immer mehr Kinder können durch die pandemiebedingten Schließungen der letzten beiden Jahre noch nicht schwimmen“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens. „Mit dem zusätzlichen Kursangebot leisten wir als Kommune dazu unseren Beitrag.“ Die Kurse stellen eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten von örtlichen Trägern dar und sollen dem großen Bedarf Rechnung tragen.

Möglich macht dies Tamara Beißwenger, eine neue Fachkraft für Bäderbetriebe, die gut 20 Jahre Berufserfahrung aus dem Kursbereich mit nach Rudersberg bringt. „Sie wird das Bäderteam weiter verstärken“, sagt Hauptamtsleiter Achim Laidig.

Und das am besten dauerhaft: „Mit nun drei Fachkräften können wir garantieren, dass die Freibäder im Sommer vollumfänglich geöffnet bleiben.“

Diese Kurse werden ab Januar angeboten:

Wie groß die Nachfrage ist, zeigt sich an den vier Anfänger-Schwimmkursen für Kinder ab fünf Jahren, die von der Gemeinde angeboten werden. Aller vier Kurse sind nämlich, Stand Mittwoch, bereits komplett ausgebucht.

Plätze gibt es indes noch für die Fortgeschrittenen-Kurse für Kinder: Voraussetzung hierfür ist das Seepferdchen-Abzeichen. Ziel in diesem Kurs ist es, den Bruststil zu vertiefen und zu verbessern sowie Rücken- und Kraulschwimmen zu üben. Dauer: zehn Kurseinheiten à 45 Minuten, einmal wöchentlich, pro Kurs maximal zehn Kinder, Kurspreis 95 Euro, inklusive Eintritt.

Fortgeschritten 1 ist immer Dienstag ab dem 10. Januar bis 14. März von 14 Uhr bis 14.45 Uhr.

Fortgeschritten 2 immer Samstag ab dem 14. Januar bis 18. März von 11 bis 11.45 Uhr.

Kinderwassergewöhnung ab 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils, Dauer: zehn Kurseinheiten à 45 Minuten, einmal wöchentlich, pro Kurs maximal acht Kinder, Kurspreis 95 Euro, inklusive Eintritt. Die Kinder werden in Begleitung eines Elternteils an das Schwimmen, Tauchen, Springen herangeführt. Ziel ist es, den sicheren Umgang mit Schwimmgürtel, Schwimmbrett und Poolnudel zu erlernen. In diesem Kurs werden bereits erste Schwimmübungen durchgeführt.

Wassergewöhnung: immer Samstag ab dem 14. Januar bis 18. März von 12 Uhr bis 12.45 Uhr.

Aqua-Jogging-Kurs für Erwachsene : Dieser Kurs findet im Tiefwasser statt. Sicheres Schwimmen ist erforderlich, um den Kurs besuchen zu können. Dauer: zehn Kurseinheiten à 45 Minuten, einmal wöchentlich, pro Kurs maximal 15 Teilnehmer, Kurspreis 95 Euro, inklusive Eintritt.

Aqua Jogging immer Samstag ab dem 14. Januar bis 18. März 2023 von 10 Uhr bis 10.45 Uhr.

Die Anmeldung zu allen Kursen ist ab sofort möglich. Und zwar ausschließlich per E-Mail an die Adresse schwimmkurse@rudersberg.de.