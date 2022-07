Bis Ende Juli bekommen alle Rudersberger den Breitbandanschluss gratis

Alle Rudersberger, die einen Anschluss ans schnelle Internet bekommen möchten, haben jetzt die Chance dazu. Bis Ende des Monats gibt es diesen obendrein kostenlos – einzige Bedingung: ein Vertragsabschluss mit „Hello Fiber“. Wer einen Anschluss will, aber nicht den Anbieter wechseln möchte, zahlt dafür 799 Euro.

Kooperationsvertrag mit der Gemeinde

„Hello Fiber“, das dem Telekommunikationsunternehmen Liberty Networks gehört, hat Anfang des Jahres einen Kooperationsvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen. Das Ziel: einen Glasfaseranschluss für alle Haushalte in Rudersberg bis zum Jahr 2024. Seit einigen Wochen macht das Unternehmen mit einem Infocontainer in Rudersberg aufmerksam auf sich, auch sind im Ortsgebiet Plakate aufgehängt, es gab mehrere Infoveranstaltungen, weitere folgen.

„Für uns als Gemeinde ist das eine große Chance“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens. Dass der Ausbau flächendeckend und ohne Kosten für die Gemeinde geschieht, „ist wichtig für gleiche Lebensverhältnisse“. Da das Unternehmen in der Vergangenheit Eigentümer des Kabelnetzbetreibers Unitymedia war, „ist eine Substanz in den Planungen“, findet Ahrens.

Asperglen und Krehwinkel bekommen als Erste Breitband-Anschlüsse

Sebastian Schmidt, Team Lead Marketing und Sales bei Liberty Networks, sagt: „Wir wollen so früh wie möglich live gehen.“ Und Rudersberg soll nur der Anfang sein. Mittelfristig wolle man weitere Gebiete in der Region erschließen. Weil im Ortsteil Asperglen ein Anschluss an das Backbone-Netz, also das Basisnetz für Glasfaser, besteht, soll der Ausbau hier starten – und zwar noch in diesem Sommer. Danach sollen Michelau und Schlechtbach erschlossen werden.

„Die Produkte können auch später bestellt werden, und wir bauen auch später aus“, sagt Schmidt. Doch das wäre aufwendig und würde die Rudersberger etwas kosten. „Wir haben deshalb großes Interesse daran, dass die Bürger rechtzeitig bestellen.“ Eine Vermarktungsquote, ab der das Unternehmen ausbaut, gibt es für Rudersberg indes nicht. Das Breitband-Internet wird also auf jeden Fall verlegt. „Wir machen da kein Cherrypicking, sondern haben ein sehr klares Commitment: Wir wollen ganz Rudersberg versorgen“, verspricht Schmidt.

Wer sich für einen Anschluss entscheidet, für den übernimmt „Hello Fiber“ die Kündigung beim bisherigen Anbieter. „Bezahlt werden muss erst, wenn der Altvertrag ausläuft und die Rufnummer importiert wurde“, sagt Schmidt.

Wie viel müssen die Kunden für schnelles Internet zahlen?

Das Angebot von „Hello Fiber“ bewegt sich im handelsüblichen Rahmen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre, danach kann der Anbieter auch wieder gewechselt werden. Für die ersten sechs Monate beläuft sich der monatliche Preis für alle Tarife auf 24,99 Euro, danach (je nach Leistung) zwischen 44,99 und 99,99 Euro. Da in den ersten sechs Monaten der Preis gleich ist, können Kunden zunächst die größte Bandbreite ausprobieren und in diesem Zeitraum den Tarif dann auch noch einmal wechseln.

Das Glasfasernetz soll offen sein für Mitbewerber

Das Netz, das hier in Rudersberg künftig entsteht, wird sich übrigens nicht auf Kunden von „Hello Fiber“ beschränken. Auch Wettbewerber können es nutzen. „Wir wollen nicht Glasfaser gegenseitig überbauen, sondern gemeinsam ein Glasfasernetz nutzen“, betont Schmidt.

Bürgermeister Ahrens weiß, dass der Ausbau mit Einschränkungen für die Bürgerschaft verbunden ist. „Es wird im klassischen Tiefbau verlegt, Straßen und Gehwege werden dafür geöffnet.“ Dem stehe gegenüber, „dass flächendeckend ausgebaut wird und die Zukunftstechnologie nachher in jeder Straße ist“. Regionalmanagerin Charlotte Manor sagt, „die genauen Abläufe sind noch in Planung. Aber wir werden schauen, dass die Einschränkungen so gering wie möglich sind.“

Informationsveranstaltungen in der kommenden Woche

Wer sich im Detail über das Angebot von „Hello Fiber“ informieren möchte, kann das am Montag, 18. Juli, um 18.30 Uhr bei einer Infoveranstaltung im Ortsamt Asperglen sowie am Dienstag, 19. Juli, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Schlechtbach tun. Der Infocontainer steht am Burren 4 und kann dienstags bis samstags von 12 bis 19 Uhr ohne Termin aufgesucht werden.