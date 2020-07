Der Begriff hat sich nicht durchgesetzt, aber er beschreibt ganz gut, worum es hier in diesem Artikel geht: Corona-Wut. Sascha Lobo hat ihn in einer Kolumne auf Spiegel-Online in die Debatte geworfen, als die Pandemie im März mit Wucht Deutschland erreichte. „Hütet euch vor der Corona-Wut“, schrieb Lobo. Sie erwachse aus dem Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit, das die Menschen gegenüber einer unsichtbaren und scheinbar unkontrollierbaren Bedrohung empfinden. Und die Wut brauche ein Ziel: