Den Bürgermeister schwindlich gedreht: Schella Hexa stürmen das Rathaus in Rudersberg

Kurz vor 16 Uhr wurde am Donnerstag (16. 2.) die Rudersberger Verwaltung lahmgelegt. Die „Schella Hexa“ übernahmen von da an das Kommando. Mit dabei hatten sie die Guggenmusiker von den „Gmendr Altstadtfäger“ und „D’ Daifele vom Wieslauftal“ für die Verpflegung.

Ideen für die vier Millionen Mehreinnahmen

Nachdem sie ihn auf dem Rathausplatz ins "Kotzkiebele" gesetzt und schwindlich gedreht hatten, überbrachten die Hexa eine ganze Reihe von Ideen für ihr „Bürgermeisterle“ - der „ja hin und wieder nicht der Schnellste ist beim Denken“, wie sie in ihrer Hexenrede meinten. Rudersberg kann sich bekanntermaßen über vier Millionen Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen freuen. Und die Hexa wüssten auch schon, was damit anzufangen wäre: eine öffentliche Toilette im Ort etwa („vielleicht beim alten Rathaus, da hätten auch die Besucher vom Adventswald was davon“), kostenloses Obst für alle Kinder, Regenbogenfarben fürs Rathaus oder wieder ein echtes Bächle statt der ohnehin nicht funktionierenden blauen Lichter in der Ortsdurchfahrt.

Und noch eine Idee hatten sie für den Schultes mitgebracht: „Der Bus, der Richtung Welzheim fährt, fährt in Zukunft nicht mehr durch den Flecka, sondern die Leute werden von uns auf unseren Besen vom NKD zur Feuerwehr geflogen.“ Für schlappe 10.000 Euro im Monat würden sie das übernehmen.

Die besten Wünsche für den sich ankündigenden Nachwuchs

„Und sollte jetzt immer noch Geld übrig sein: Gibst es einfach uns. Wir werden es gesund ausgeben und wenn du brav bist, laden wir dich auch auf ein Bierle oder zwei ein.“ Zum sich ankündigenden Nachwuchs im Hause Ahrens gab es dann noch die allerbesten Wünsche. „Und wir hoffen ja, dass es ein Mädchen wird, damit unser Hexennachwuchs gesichert ist.“ Denn auch die Schella Hexa habe der Fachkräftemangel mittlerweile leider erreicht.

In der Hexenrede hieß es dazu: "Es läuft nicht mehr alles so geschmeidig, und die, bei denen der Körper noch einigermaßen funktioniert, da hapert es im Oberstüble, wie bei mir manchmal. Wer Interesse hat, traut euch, uns anzusprechen oder uns über Facebook, Instagram oder unter unserer E-Mail-Anschrift hexen-rudersberg@web.de anzuschreiben. Wir würden uns saumäßig über Verstärkung freuen."