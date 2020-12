Bei der Gemeinderatssitzung war in dieser Woche einer auffällig abwesend: Bürgermeister Raimon Ahrens, der sich momentan aufgrund eines Coronafalls im familiären Umfeld in Quarantäne befindet. „Ich bin so weit Gott sei Dank fit“, kann der Bürgermeister aber telefonisch berichten. Er habe keine Symptome und sein Coronatest sei negativ ausgefallen.

„Als Kontaktperson bin ich noch bis zum kommenden Wochenende in Quarantäne“, sagt Raimon Ahrens. Einen erneuten Test müsse er