Mit klarer Mehrheit haben sich die Wähler bei der Bürgermeisterwahl in Allmersbach im Tal am Sonntag für Patrizia Rall entschieden. 75,56 Prozent der Wählerstimmen gingen an die 31-Jährige aus Rudersberg. Damit konnte sie sich deutlich gegen ihren Kontrahenten, den Stuttgarter Agrarfachwirt Fabian Schüle, durchsetzen. Der 33-Jährige erhielt 23,11 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten in Allmersbach und Hautensbach. Die Wahlbeteiligung lag bei 48 Prozent.

Patrizia Rall hat Public