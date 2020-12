Wer auf barrierefreien öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, kann sich immer noch nicht darauf verlassen, dass er überall problemlos von A nach B kommen kann. Wo manche Menschen keine Hindernisse sehen, können andere sich nur sehr schwer fortbewegen. In vielen Kommunen wird allerdings peu à peu nachgebessert. So auch in Rudersberg, wo die Bushaltestellen am Marktplatz im Kernort und in der Michelauer Straße in Steinenberg nun barrierefrei werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten