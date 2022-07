Dorothea Bogusch und das Koschd-gä-nix-Lädle erhalten die Jakob-Dautel-Medaille

Mit von Freude erfülltem Blick in die gut besuchte Gemeindehalle konnte Bürgermeister Raimon Ahrens bei bestem Abendwetter den Sommerempfang der Gemeinde Rudersberg eröffnen. „In den vergangenen zwei Jahren“, so stellte er fest, „hat etwas ganz besonders gefehlt. Der Austausch, das Gespräch, ja, das soziale Miteinander.“ Nun, in sichtlich gelöst-heiterer Stimmung der Gäste, konnte das nachgeholt, endlich wieder genossen werden.

Jakob Dautel, ein aufständischer Bauer aus Schlechtbach. 1514 enthauptet

Und es gab auch etwas zu feiern. Nach Rück- und Ausblick des Bürgermeisters über die zahlreichen kommunalen Projekte in allen Teilorten stand im Zentrum der Veranstaltung die erstmalige Verleihung der Jakob-Dautel-Medaille, mit der in Rudersberg fortan jährlich „besonders verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Organisationen“ geehrt werden sollen.

Doch wer war Jakob Dautel? Um es vorwegzusagen, es ehrt die Gemeinde Rudersberg, dass sie gerade diesen Märtyrer der Gerechtigkeit für ihre Auszeichnung bürgerschaftlichen Engagements gewählt hat. Jakob Dautel war vor 500 Jahren ein Bauer aus Schlechtbach, der als einer der Anführer nach dem gescheiterten Aufstand des „Armen Konrads“ gegen die Unterdrückungs- und Ausbeutungspolitik des württembergischen, absolutistischen Herzogs Ulrich am 8. August 1514 in Schorndorf enthauptet wurde.

Maßgeblich erforscht von Jürgen Bossert

„Jakob Dautel ließ sein Leben für eine gerechtere Welt“, gedachte Ahrens des unbeugsamen Mannes, aus ‘gemeinem’, niederen Stand. „Mit seinem Einsatz für die arme bäuerliche Bevölkerung im Wieslauftal war er ein Vorbild und ist ein guter Namensgeber für unsere Auszeichnung.“ Dessen Vorgeschichte: „Auf einen Antrag der SPD-Fraktion sprach sich der Gemeinderat 2019 unter Berücksichtigung des Lebenswerkes für Jakob Dautel als Namensgeber dieser Medaille aus.“ Gestaltet wurde sie vom in Zumhof lebenden Künstler Thilo Mössle. Gewissermaßen Initiator des Preises war auch, wie Ahrens würdigte, der im April verstorbene Jürgen Bossert mit seinen historischen Recherchen über Dautel.

Ehrenamtliches Engagement also, Hilfestellung für andere, die nicht so viel Kraft haben wie man selbst, denen es schlechter geht, die Unterstützung brauchen. Das macht nun schon seit über 50 Jahren die Tätigkeit von Dorothea Bogusch aus. „Für ihren Einsatz für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige“, wie Ahrens andeutete, „aus persönlichem Schicksal heraus“, wurde sie als erste Rudersbergerin mit der Jakob-Dautel-Medaille geehrt.

„Es war nicht immer leicht, es war schön, ich würde es immer wieder machen!“

Aus einer Selbsthilfegruppe heraus wurde von ihr 1973 der Verein für Behinderte maßgeblich mitbegründet. Schon ein Jahr später wurde dann in den Räumlichkeiten der Grundschule Schlechtbach ein Sonderschulkindergarten für Kinder mit körperlicher Behinderung eröffnet. Der ging in die Trägerschaft des Landkreises über und besteht als „Kindergarten Pusteblume“ bis heute in Schorndorf.

Es folgte 1977 als erste Einrichtung dieser Art in ganz Deutschland die Tagesförderstätte in Urbach, die dann weit überregional Schule machte.

Die inzwischen 82-jährige Dorothea Bogusch hat ihre Arbeit immer als „selbstverständlich“ betrachtet, freute sich aber dennoch über die Auszeichnung und sagte auch im Hinblick auf ihre Familie: „Es war nicht immer leicht, aber es war schön, und ich würde es immer wieder machen!“

2019 wurde in Rudersberg der erste Umsonstladen der Region gegründet

Als Institution wurde die Jakob-Dautel-Medaille dann auch an das „Koschd-gä-nix-Lädle“ in Rudersberg verliehen. Dort geht tatsächlich ein fast utopisches „Einkaufen ohne Bezahlen“. Ahrens würdigte dieses Angebot mit den Worten: „Frei nach diesem Motto haben Sie aus einer Projektgruppe der Klasse 9 d der Werkrealschule des Schulzentrums Rudersberg 2019 den ersten Umsonst-Laden der Region gegründet.“ Ahrens: „Sie leisten wertvolle Arbeit für hilfsbedürftige Menschen, von denen es leider auch in unserer wohlhabenden Gesellschaft mehr gibt, als wir vielleicht zugeben wollen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von solchen Projekten sehr viel lernen: über harte Arbeit, Engagement, Hilfsbereitschaft und Nachhaltigkeit.“

Ein Umdenken muss stattfinden

Es muss umgedacht werden. Ohne Eifer und sehr verbindlich, auch was aktual den Ukraine-Krieg und dessen Flüchtlinge, gefürchtete gesteigerte Energie-Kosten und drastischen Klimawandel angeht, versuchte Raimon Ahrens in sehr unaufgeregtem Ton, die Rudersberger Bürgerinnen und Bürger auf eine fordernde Zukunft einzustellen. „Vielleicht müssen wir als Einzelner manchmal auch Einschränkungen hinnehmen, um das Große und Ganze zu erhalten oder voranzubringen.“

Wer das genau bezahlen soll, darüber wird gestritten werden müssen. So wie es einst Jakob Dautel tat. Aber, meinte Raimon Ahrens: „Wenn wir alles belassen, wie es ist, dann wird es nicht so bleiben.“ Sein Projekt, für das er um Unterstützung in der Bürgerschaft warb: „Lassen Sie uns gemeinsam anpacken und unser Rudersberg in die Zukunft führen.“