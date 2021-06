Eine Mischung aus traditionellen Satteldachhäusern an der Ortsdurchfahrt sowie begrünten Flachdachgebäuden rückwärtig Richtung Hirschgasse und Schulstraße: So soll es aussehen, das neue Wohn- und Geschäftsquartier von Projektbau Pfleiderer. Das Gesicht der Rudersberger Ortsmitte wird sich verändern, wenn umgesetzt wird, was die Winnender Firma im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Langhof, der seit etlichen Jahren brachliegt, plant. Der aktuelle Stand wurde jetzt im Bauausschuss des