Ein Fünftel der Straßen in Rudersberg ist in einem schlechten Zustand. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des gut 114 Kilometer langen gemeindeeigenen Verkehrsnetzes. Dafür wurde in Rudersberg das System des Stuttgarter Softwareentwicklers Vialytics verwendet, das seit nunmehr bald drei Jahren im Einsatz ist.

Bei dieser innovativen Methode werden die Bauhoffahrzeuge mit Smartphones ausgestattet, die alle paar Meter Fotos machen und mittels eines Sensors Erschütterungen und