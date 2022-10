Eine Gartenhütte im Vogelschutzgebiet? Warum Plüderhausen geteilter Meinung ist

Wäre es ein „Skandal“, dem Wiederaufbau einer abgebrannten Gartenhütte im Vogelschutzgebiet zuzustimmen, wie Uwe Härer-Schurr (GLU) meinte? Oder sollte das Gremium hier lieber nicht so strenge Maßstäbe ansetzen, wie der SPD-Rat Klaus Harald Kelemen bat?

Der Technische Ausschuss von Plüderhausen war in der Frage ganz offensichtlich geteilter Meinung. Fakt ist, dass im Bereich Greut zwei legal erbaute Hütten abgebrannt sind – und das Landratsamt dem Wiederaufbau aus Gründen des Bestandsschutzes bereits zugestimmt hat. Das Gremium musste nun entscheiden, ob es dieser Entscheidung das Einvernehmen erteilt.

Weshalb die Hütten gebaut werden dürfen

Konkret verhindern könne das Gremium den Wiederaufbau aber nicht, erklärte Hans-Ulrich Höfer, stellvertretender Leiter des Bauamts. Denn „die zwei abgebrannten Hütten stammten aus den sechziger Jahren und wurden damals genehmigt, daraus ergibt sich ein Rechtsanspruch auf Wiederherstellung“.

Das Landratsamt habe dies rechtlich nochmals abgeklärt und sein Einverständnis gegeben. Bei den anderen baulichen Anlagen auf dem Gelände habe sich die Baurechtsbehörde für eine befristete Duldung entschieden. Das heißt „sobald ein Eigentumswechsel kommt, greift der Widerruf“. Versage das Gremium sein Einvernehmen für den Wiederaufbau, werde das Landratsamt das Thema unweigerlich erneut auf die Tagesordnung des Ausschusses bringen.

Reiner Katzmaier (GLU) hatte dafür nur wenig Verständnis. Er hatte sich zuvor das abgelegene Grundstück am Waldrand genau angeschaut und auch Fotos davon gemacht. Gefunden hat er dort unter anderem einen WC-Container, eine Abzäunung, ein Gewächshaus, eine Geschirrhütte sowie eine Schaukel. „Wir sind hier im Landschaftsschutzgebiet und im Vogelschutzgebiet, und schaffen hier einen Präzedenzfall, wenn wir dem zustimmen.“ Er schlug einen Vor-Ort-Termin mit dem Landratsamt vor. „Man hat das Gefühl, dass da nie jemand draußen war.“

„Das kriegen die Bürger nicht zusammen“

Auch Uwe Härer-Schurr würde gerne das Landratsamt nach Plüderhausen einladen. Denn „wir haben eine Verantwortung für die Generationen danach“, außerdem gebe es von einem Nachbarn Hinweise, dass die Hütte früher gar nicht da stand, wo sie genehmigt wurde – und es in den vergangenen Jahren bauliche Veränderungen gegeben habe. (Die Vermessung stimme tatsächlich nicht mit dem überein, was in den Unterlagen vorliege, bestätigte Hans-Ulrich Höfer.) Härer-Schurr fragte sich zudem: „Wenn der Besitzer das Recht dazu hat, warum sitzen wir hier und werden gefragt?“ Er betonte, dass es sich hier um ein „sehr sensibles und hochwertiges Gebiet“ handle. Deshalb sollte das Gremium dies auch ablehnen. Dies zudem vor dem Hintergrund, dass die Baurechtsbehörde ansonsten ja eine recht strenge Linie fährt. „Wenn der dann ein Gewächshaus bauen darf, kriegt das der Bürger nicht zusammen“, so der GLU-Rat. „Es wäre ein Skandal, wenn wir solche Dinger machen.“

Kelemen lobt die Grundstücksbesitzer

Klaus Harald Kelemen, der in der näheren Umgebung auch ein Grundstück hat, sah das ganz anders. „Das ist ein typisches Beispiel für Bienenfleiß und wie Bürger ihre Obststücke pflegen“. Davor habe er „ganz hohen Respekt“ und freue sich deshalb, dass das Landratsamt hier seine Bedenken zurückgestellt habe. Über die Grundstücksbesitzer sagte er: „Die sind immer fleißig da draußen am Arbeiten und können nichts dafür, dass ihnen jemand die Hütte abgebrannt hat“. Die Gemeinde sollte hier nicht so strenge Maßstäbe ansetzen, so seine Bitte. „Das soll aber ausdrücklich kein Freibrief sein. Wir halten uns an die Gesetze“ – und wo die Hütten stehen, hätten sie nun mal Bestandsschutz.

Wo bleibt die Gleichberechtigung?

Auch wenn die Sache rein rechtlich klar sei, tue er sich schwer, hier zuzustimmen, sagte Markus Proschka (CDU). Denn „das ist keine Gleichberechtigung gegenüber anderen, die auch ein Gewächshaus bauen wollen“. Und Thomas Schwenger (FW-FD) ergänzte, dass man das abgelegene Grundstück nicht gut einsehen könne – „an exponierterer Stelle wäre das ein Megathema.“

„Ich kann das im Grunde gut nachvollziehen“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber, denn „da sind sehr viele Sachen im Schutzgebiet gebaut“. Er halte es auch für eine Unsitte, im Vogelschutzgebiet zu bauen – und „wenn wir darüber abstimmen würden, wäre ich auch dagegen“. Rein rechtlich sei dem Wiederaufbau der Gartenhütten aber nicht zu widersprechen – und deshalb werde er dem auch zustimmen.

Man könne ja in der Stellungnahme explizit das Missfallen gegen die Duldung ausdrücken, schlug Höfer schließlich vor.

Der Technische Ausschuss erteilte dem Wiederaufbau dann mehrheitlich sein Einvernehmen. Reiner Katzmeier und Uwe Härer-Schurr (GLU) stimmten dagegen, Markus Proschka und Andreas Theinert (CDU) enthielten sich.