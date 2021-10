Die Maskenpflicht an Schulen sollte in Baden-Württemberg ursprünglich nur für zwei Wochen nach den Sommerferien gelten. Das Land wollte damit verhindern, dass Reiserückkehrer eine mögliche Corona-Infektion in die Schulen tragen.

Doch vergangene Woche revidierte das Kultusministerium diesen Beschluss: Die Maskenpflicht wurde auf zunächst unbestimmte Zeit verlängert, verkündete Ministerin Theresa Schöpper (Grüne). Ausnahmen gelten lediglich beim Musik- und Sportunterricht, auf dem