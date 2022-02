Bananenschalen, die am Wegesrand liegen, Zigarettenkippen, die achtlos auf den Boden geworfen werden oder Tetrapacks, die in der Wiese landen: All das ist nicht nur ärgerlich, es schadet obendrein der Umwelt. Und vor allem ist es völlig unnötig, denn öffentliche Mülleimer gibt es in Rudersberg eigentlich zur Genüge.

Alleine sechs Stück sind es im Ortsteil Schlechtbach. Dennoch gibt es immer noch zu viele Mitmenschen, die das ignorieren und ihren Müll wild entsorgen.

Zu viel