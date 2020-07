Tim, Nilo und Julius haben sichtlich Spaß am Beckenrand. Die drei Jungs lachen, spritzen mit Wasser, springen feixend vom Rand ins Schwimmbecken. Und dennoch finden alle drei auch einiges „blöd“, was sich in ihrem Freibad verändert hat, seit es vor zwei Wochen mit reichlich Verzögerung und vielen neuen Regeln in die Saison gestartet ist.

Was die Jungs besonders stört? „Ich darf nicht so lange bleiben“, sagt der zehnjährige Nilo. Der Badebetrieb findet nämlich momentan in Schichten