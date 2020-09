Die Schüler nannten ihn zeitweise „Matula“. Denn mit seinem damaligen Hausmeister-Kollegen Werner Birnbaum kam er den Rauchern stets auf die Schliche. Mit Funkgeräten bewaffnet machte sich Günter Pfau in seinen ersten Jahren an der Schule auf die Suche nach Jugendlichen, die heimlich der Nikotinsucht frönten. Zur Strafe mussten sie damals die Schulordnung abschreiben und beim Rektor vorsprechen. (Für alle, die sich nicht mehr erinnern: Matula war der legendäre Fernseh-Detektiv in der