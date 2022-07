Gelungene Fortsetzung der Rudersberger Backhausnacht

Die Backhausnacht hatte vor drei Jahren zu ihrem Auftakt eine große Resonanz erfahren, dann musste sie wegen der Pandemie ausfallen. So war nun die Freude umso größer, dass man sich am lauen Sommer-Samstagabend wieder treffen konnte.

Glückliche Gesichter

„Das hat den Leuten schon gefehlt“, sagt Raimon Ahrens am Tag danach. Der Bürgermeister hat an allen Standorten in Asperglen, Lindental, Michelau, Klaffenbach, Krehwinkel, Rudersberg am Schulzentrum und in Schlechtbach vorbeigeschaut und „nur in fröhliche Gesichter geblickt“. Rundum sei es eine gelungene Backhausnacht gewesen, so Ahrens. Fortsetzung also erwünscht.