Am nördlichen Ortsrand des Rudersberger Ortsteils Michelau würde Rewe gerne einen Lebensmittelmarkt bauen. Möglich wäre das aber nur, wenn in diesem Zuge auch ein neues Wohngebiet in diesem Bereich entsteht. Bei einer Bürgerinfoveranstaltung im September sorgte dieses Vorhaben bei manchen Teilnehmern für Unmut.

Kritisiert wurde aus der Bürgerschaft vor allem der damit einhergehende Flächenverbrauch. Außerdem wurden Zweifel laut an der Notwendigkeit eines weiteren Lebensmittelmarkts