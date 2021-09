Mit dem Bau eines Rewe-Lebensmittelmarktes am nördlichen Ortsrand von Michelau könnte zugleich ein neuer Kreisverkehr sowie die Ausweisung eines Baugebietes im Gewann Mittelfeld einhergehen.

Das sei, so Bürgermeister Raimon Ahrens bei einer Informationsveranstaltung zu diesem Thema vor etwa 100 Bürgerinnen und Bürgern, „ein großes Projekt für Michelau, verbunden mit Eingriffen und Chancen“. Gerade deshalb, so Ahrens, "war es uns wichtig, frühzeitig in die Beteiligung zu