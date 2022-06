Glasfaserausbau in Rudersberg: Zwei Infotermine für Bürger im Juni

In wenigen Wochen beginnt der Glasfaserausbau in Rudersberg: Bis Ende 2024 wird der Infrastrukturanbieter Liberty Networks Germany unter der Marke Hello Fiber mehr als 5500 Haushalte und Gewerbetreibende in der Region mit sogenannten „Fiber to the Home“-Lösungen, also Glasfaserangeboten bis in die Häuser, auf Basis eines eigenen Glasfasernetzes ausstatten.

Infoveranstaltungen am 22. und 29. Juni

Vor dem Beginn der Ausbauphase startet eine breit angelegte Informationskampagne. Interessierte Rudersberger Unternehmen, Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger können sich bei zwei Infoveranstaltungen über das geplante Ausbaugebiet, die Internet- und Telefonieangebote von Hello Fiber/Liberty Networks Germany und vieles weitere mehr informieren. Expertinnen und Experten des Glasfaseranbieters stehen für Fragen und Anregungen rund um den geplanten Ausbau zur Verfügung.

Die Veranstaltungen finden statt am:

Mittwoch, 22. Juni, 16.30 bis 18 Uhr im Rathaus Rudersberg

Mittwoch, 29. Juni, 18.30 bis 20 Uhr im Rathaus Rudersberg

Hello Fiber Büro vor Ort

Seit dem 13. Juni ist das Hello-Fiber-Büro in einer Info-Box am Standort Rudersberg, Am Burren 3, geöffnet. Während der Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 12 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr stehen die Kundenberater des Unternehmens für Fragen und Beratung bereit. Wer den Anschluss an die Glasfaser auf keinen Fall verpassen will, kann hier direkt schon einen Hello-Fiber-Vertrag abschließen.

Zudem lädt das Unternehmen zum Aktionstag am 24. Juni alle Rudersbergerinnen und Rudersberger ein, sein Team kennenzulernen. Für die persönliche Beratung zu Hause können unter der Rufnummer 02 21/17 73 26 23 ab sofort Termine mit einem Vertriebsmitarbeiter vereinbart werden.

Bürgermeister begrüßt Engagement

„Die enge Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den geplanten Glasfaserausbau liegt mir sehr am Herzen“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens. „Deshalb begrüße ich das Engagement von Liberty Networks Germany. Die Informations- und Beratungsangebote bieten den Menschen in unserer Region vielfältige Gelegenheiten, sich umfassend zu informieren und auf dieser Basis fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Der Glasfaseranbieter hatte sich schon am 8. Mai mit einem Infostand beim Mai-Treff vorgestellt. Weitere Infos unter https://www.hellofiber.de/rudersberg.