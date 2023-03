„Große Erleichterung im Alltag“: Bürgermobil in Rudersberg startet wieder durch

Für Helga Wurst aus Rudersberg kam das Bürgermobil genau zur rechten Zeit. Ihr Mann hatte gerade eine Operation hinter sich gebracht, war nicht mehr mobil – und obendrein hatte das Rentnerehepaar kein Auto mehr. „Dann kam die Anzeige mit dem Bürgermobil“, berichtet die 74-Jährige. „Und wir haben das Angebot mit Handkuss angenommen damals.“

Ende 2019 war es, als das Bürgermobil zum ersten Mal durchs Wieslauftal fuhr. Und Helga Wurst hat es von Anfang an genutzt – vor allem zum Einkaufen. „Wir waren manchmal vier oder fünf Frauen, die da zusammen gefahren sind“. Gegen eine kleine freiwillige Spende ließen sie sich gerne von Ehrenamtlichen befördern.

Vom Bürger- zum Einkaufsmobil und zurück

Doch schon wenige Monate später war das wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Fahrer wie Nutzer des Bürgermobils zählten zur Risikogruppe, Kontakte mussten reduziert werden. Aus dem Bürgermobil wurde damals kurzerhand ein Einkaufsmobil. Auch hiervon hat die 74-Jährige profitiert. Einmal pro Woche übergab sie eine Einkaufsliste – und bekam den Einkauf direkt ans Haus geliefert. „Wir waren auch in der Coronazeit gut versorgt“, sagt Helga Wurst, die sich dennoch freut, dass das Bürgermobil jetzt wieder normal verkehrt.

Auch Helmut Hoog fand die Idee des Bürgermobils sofort überzeugend, meldete sich deshalb Ende 2019 als Fahrer – und ist bis heute einer der Ehrenamtlichen, die das Angebot am Laufen halten. „Das war nicht das Ideale“, sagt er zu den gut zwei Jahren, in denen das Fahrzeug der Diakoniestation Wieslauftal/Welzheimer Wald als Einkaufsmobil unterwegs war. Denn „für andere einkaufen ist nicht so einfach“. Vor allem, wenn etwas auf der Liste nicht zu finden ist. „Aber man hat sich da hereingefunden“, sagt der 72-jährige Steinenberger. „Und sinnvoll war es natürlich schon.“

Pandemie hat für Fahrerschwund gesorgt

„Für manche haben sich gute Beziehungen entwickelt durch das Bürgermobil“, berichtet Stefanie Faas, Pflegedienstleiterin bei der Diakoniestation Wieslauftal/Welzheimer Wald. „Sie haben Kontakt gehalten, auch während Corona.“

Eigentlich sei das Angebot ja als Selbstläufer gedacht gewesen. „Die Anfragen zu organisieren war wegen Corona dann aber schwierig“, sagt Faas. Nachdem das Bürgermobil vor der Pandemie gleich richtig gut angenommen wurde, sei es in den vergangenen beiden Jahren aber doch „relativ ruhig“ gewesen, berichtet auch Hoog. Sowohl bei den Kunden wie bei den Fahrern habe es einen Rückgang gegeben. „Vor Corona hatten wir 20 regelmäßige Fahrer, jetzt sind es noch zehn.“

Seit Herbst 2022 ist das Bürgermobil aber nun wieder regulär unterwegs. Und Hoog hofft, dass die Zahlen wieder steigen.

Das Angebot ist unkompliziert und soll jetzt ausgeweitet werden

Längst werden nämlich wieder feste Dienste angeboten. „Wir können uns intern austauschen und gegenseitig vertreten“, sagt der 72-Jährige. „Wir machen das relativ unkompliziert“. Sobald die Termine vorliegen, nehmen die Fahrer selbst Kontakt zu den Nutzern des Bürgermobils auf.

Momentan können Fahrten im Wieslauftal montags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr gebucht werden. Angedacht ist, das Angebot auf die Vormittage auszuweiten, um Arztbesuche besser abdecken zu können. Natürlich werden die Gäste bei Bedarf auch bis zur Praxis begleitet. In dem Fahrzeug ist genug Platz für einen Rollator.

Bereits jetzt fährt das Bürgermobil außerdem regelmäßig zur Betreuungsgruppe am Montagnachmittag in Oberndorf. Im evangelischen Gemeindezentrum gibt es einmal in der Woche Kaffee und Kuchen, aber auch ein Rahmenprogramm mit Basteln, Singen oder Denksport.

Weitere Ehrenamtliche werden gesucht

Schon bislang konnten Rudersbergerinnen und Rudersberger Fahrten zum Arzt nach Schorndorf buchen. Seit neustem werden zudem Fahrten nach Winnenden angeboten. „Im nächsten Schritt wollen wir jetzt neue Ehrenamtliche gewinnen“, sagt Stefanie Faas. „Wer einen Führerschein, Zeit und Lust hat, kann sich bei uns melden“.

Helga Wurst wird jedenfalls weiter das Bürgermobil nutzen. „Für alle ohne eigenes Auto ist das schon eine große Erleichterung im Alltag“, findet die 74-Jährige.