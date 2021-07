Noch vor wenigen Wochen standen mehr als 3000 Menschen auf der Corona- Impfwarteliste der Praxisgemeinschaft in Rudersberg-Steinenberg und Welzheim, die die größte im Kreis ist. Jetzt ist viel abgearbeitet, aber die Arzthelferinnen können sich nur teilweise etwas entspannen. Immer noch ist das tägliche Pensum hoch. Wie in immer mehr Praxen impfen sie in Steinenberg und Welzheim jetzt auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Etwa 30 zwischen neun und 16 stehen dort auf der Warteliste.