Eine Frau weint und schluchzt vor dem Landgerichtssaal sechs in Stuttgart. Ein Mann umarmt und tröstet sie. Der Auftakttermin zum Rudersberger Mordprozess am Freitagmorgen (04.09.2020) ist vorbei. Der Andrang war riesig gewesen. Rund 50 Menschen waren gekommen, darunter viele Angehörige, Freunde und Bekannte der am 4. März 2020 ermordeten Michelauerin.

Nur etwa 35 durften aus Corona-Schutzgründen hinein in den Saal. Alle wollen Hintergründe zur der schrecklichen Tat erfahren, die