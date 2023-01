Hello Fiber stoppt Glasfaserausbau bundesweit: Rudersberg und Berglen betroffen

Im August fand bereits der erste Spatenstich für den Glasfaserausbau von Liberty Networks unter der Marke „Hello Fiber“ in Rudersberg statt. Wie wir damals berichteten, war es deutschlandweit eine Premiere für die neue Firma, die zum gleichen Konzern gehört wie der frühere Kabelnetzbetreiber Unitymedia. Rund zehn Millionen Euro wollte Liberty Networks in den komplett eigenwirtschaftlichen Ausbau in Rudersberg investieren. Dazu wird es nun wohl doch nicht kommen.

In einer E-Mail, die er auch unserer Redaktion zuspielte, erhielt ein Kunde die Nachricht: "Der Glasfaserausbau seitens Hello Fiber wurde in ganz Deutschland eingestellt." Der Kunde bekomme demnächst Informationen bezüglich des weiteren Verlaufs. Ein Grund wird in der E-Mail nicht angegeben. Ein Presse-Kontakt ist auf der Website des Unternehmens nicht zu finden, eine Sprecherin bestätigt den Ausbaustopp nach einer schriftlichen Anfrage aber. Die Gründe seien ihr noch nicht bekannt, weitere Informationen dazu sollen bald folgen.

Rudersberg, Berglen und Althütte von Ausbaustopp betroffen

Eine Nachfrage bei Bürgermeister Raimon Ahrens ergibt, dass der Gemeinde Rudersberg noch keine offiziellen Informationen von "Hello Fiber" vorliegen, es hätten aber auch noch andere Rudersberger entsprechende Nachrichten der Firma bekommen. In der Region sind auch die Gemeinden Berglen und Althütte von einem kompletten Ausbaustopp betroffen, die zwei Gemeinden wollten beim Glasfaserausbau ebenso mit "Hello Fiber" kooperieren.

Weitere Informationen folgen.