Hotel Sonne in Rudersberg: Wie der Neustart nach der Pandemiepause gelang

Drei Jahre ist es nun her, dass der Hotelbetrieb im Wieslauftal von heute auf morgen zum Erliegen kam. Mit Ausbruch der Pandemie und dem ersten Lockdown herrschte im Hotel Sonne statt geschäftigen Treibens gähnende Leere. „Wir hatten nur sehr wenige Gäste in dieser Zeit“, sagt Katja Rau, die zusammen mit ihrer Schwester Barbara Cardinale das Traditionshaus managt. Mit uns haben sie über diese Zeit gesprochen – und darüber, wie es dem Betrieb heute geht.

Hotel Sonne: Kreative Ideen während der Corona-Zeit

Die Pandemie ließ die Hoteliersfamilie zunächst kreativ werden. So vermieteten sie Hotelzimmer zeitweise als mobile Büros, „das hat aber nicht so funktioniert“. Hotelräume wurden zur Quarantänestation für ausländische Fachkräfte auf Montage. Und ein Teil des Hotels wurde im ersten Corona-Jahr außerdem zum Teamhotel für das Rems-Murr-Klinikum. Pflegekräfte aus dem Ausland, die keine Unterkunft hatten, kamen dort unter.

„Wir hatten schon die Befürchtung, dass es keine Rückkehr mehr zur Normalität gibt“, sagt Barbara Cardinale. Auch weil es laut der 36-Jährigen entsprechende Expertenmeinungen gab. Etwa, dass es Vor-Ort-Veranstaltungen künftig kaum mehr geben und alles hybrid werden würde. Dabei hat sich das Hotel mit seinen mehreren größeren Sälen genau auf solche Kunden spezialisiert. Rund 80 Prozent des Geschäfts machen in Rudersberg Firmenkunden in der Region aus.

„Vor einem halben Jahr war die Zurückhaltung noch groß, die Firmen waren vorsichtig“, sagt Katja Rau. Doch die Horror-Prognosen erwiesen sich zum Glück als falsch. Allmählich fanden wieder große Veranstaltungen statt. „Und jetzt ist es wieder wie vor Corona“, freut sich die 39-Jährige. „Für die Firmen ist das Thema durch – und für uns auch.“

Die Pandemiepause für einen Umbau der Zimmer genutzt

Die Zwischenzeit, in der nur wenig Gäste ins Wieslauftal kamen, hat der Familienbetrieb zudem für eine Modernisierung genutzt. So wurden in dem Gebäude Zimmer vergrößert, neu ausgestattet, Böden neu verlegt, Fenster neu verglast. So gibt es jetzt zum Beispiel das „Grand Deluxe“ mit einem eigenen Waschbecken im Schlafzimmer und einem Badezimmer, das von zwei Seiten zugänglich ist. „Das ist praktisch, wenn Kinder dabei sind“, sagt Katja Rau, die sich dazu im Urlaub hat inspirieren lassen.

Die sanierten Zimmer sind klimatisiert und zur Straße hin dreifach verglast. Wegen der vielbefahrenen Durchfahrtsstraße, an der das Hotel liegt, mit der zweithöchsten Schallschutzklasse 5. Es gibt im Hotel WLAN, ein Schwimmbad sowie eine Sauna für alle Gäste. Aus ehemals 40 Zimmern in einem Gebäudetrakt wurden 36. Insgesamt hat das Rudersberger Hotel nun 55 Zimmer im Angebot.

Viele langjährige Mitarbeiter im Hotel-Betrieb

Bei der Sanierung haben die Mitarbeiter mit angepackt, „damit sie nicht in Kurzarbeit gehen mussten“, so Barbara Cardinale. Ihren 15 Mitarbeitern sind die beiden Schwestern sehr dankbar. „Wir haben super Leute im Betrieb“, sagt sie, „und viele langjährige Mitarbeiter." Man müsse jene halten, die da sind, weiß die 36-Jährige. Denn gutes Personal zu finden, das ist schwer. In der Pandemiezeit habe der Betrieb zum Glück keine Mitarbeiter verloren.

Auch weil es Zugeständnisse seitens des Betriebs für die Mitarbeiter gegeben habe. So hat das Restaurant etwa seit geraumer Zeit sonntags und an Feiertagen nicht mehr geöffnet - und die Mitarbeiter haben dafür frei.

Das sei gut für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, finden die beiden Schwestern. Und sie wissen, wovon sie reden. Denn beide haben sie Kinder, haben berufstätige Männer und müssen zugleich den Hotelbetrieb der Familie managen, was beileibe kein Nine-to-five-Job ist. „Ohne unsere Eltern würde das nicht funktionieren“, sagt Barbara Cardinale.

Wie der Familienbetrieb aufgestellt ist

Ihr Vater Ernst Nörr, der in den Neunzigern die Küche übernahm und aus dem Gasthof ein Hotel machte, ist mit 68 Jahren nach wie vor Geschäftsführer. „Er lässt uns aber viele Freiräume“, sagt Katja Rau, die als studierte Hotelmanagerin seit 2011 im Betrieb tätig ist und zuvor Stationen in Österreich, der Schweiz und Indonesien hatte. „Ich wollte die Welt sehen, aber irgendwann war mir völlig klar, dass ich mich hier einbringen will.“ Ihre Schwester Barbara Cardinale hat sich in der renommierten Hotelfachschule Heidelberg zur Betriebswirtin und Hotelmeisterin ausbilden lassen und ist ebenfalls seit 2011 im Betrieb.

Die schwierige Corona-Zeit haben sie zum Glück überstanden. Und sich mit der neuen Nachbarschaft gut arrangiert. Dass es mit dem Achtwerk seit knapp zwei Jahren eine weitere Veranstaltungslocation im Wieslauftal gibt, finden sie bereichernd. „Das ergänzt sich gut, wir nehmen uns nichts weg.“ Schließlich müssten die Gäste auf deren Veranstaltungen ja auch übernachten. Und da gibt es seit vielen Jahren in Schlechtbach eine gute Adresse.