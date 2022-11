Inflation schlägt durch: Wasser und Abwasser sollen in Rudersberg teurer werden

Inflation und steigende Energiekosten schlagen sich auch im Preis für Wasser und Abwasser nieder. Beides wird die Rudersberger ab kommendem Jahr aller Voraussicht nach mehr kosten.

„Es ist nicht einfach und es wird auch nicht einfacher“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens jüngst zu dem Thema im Gemeinderat. Die für Wasser und Abwasser zuständigen Eigenbetriebe der Gemeinde stünden vor großen Herausforderungen. Nicht nur wegen der Preisentwicklung, sondern auch, weil wichtige Investitionen in die Infrastruktur notwendig seien. „Und die Kosten, die dabei entstehen, müssen wir irgendwie weitergeben“.

Kräftig investiert in die Infrastruktur

Dabei wurde erst unlängst kräftig in die Infrastruktur investiert, wie Kämmerer Thomas Krapf betonte – in diesem Jahr in Höhe von fast sechs Millionen Euro, die vor allem in die Ertüchtigung der Kläranlage flossen. Geld, das Rudersberg indes nicht ganz alleine bezahlen muss. Die Gemeinde Althütte, die an die Kläranlage angeschlossen wurde, trägt auch ihren Teil dazu bei. Und das Land gibt einen Zuschuss, dessen finale Höhe jedoch noch nicht feststeht. Im kommenden Jahr stehen nun erneut Investitionen in Höhe von gut 4,2 Millionen Euro an, von denen ein Großteil in die Sanierung, Erschließung oder Auswechslung von Kanälen fließt.

Für das kommende Jahr rechnet die Kämmerei außerdem mit Mehrkosten beim Personal, der Unterhaltung von Kläranlage und Pumpwerk, der Schlammentsorgung sowie (trotz sinkendem Bedarf) beim Strom. „Die Hoffnungen, dass Einsparungen bei Strombezug und der Schlammentsorgung möglich sind, haben sich nicht bewahrheitet“, sagte Krapf. Insgesamt muss der Eigenbetrieb rund 400.000 Euro mehr aufbringen. Abzüglich der höheren Erträge, etwa durch Erstattungen der Gemeinde Althütte, bleibt ein Betrag von knapp 225 000 Euro, der ausgeglichen werden muss.

Wie die Preise sich verändern sollen

Deshalb soll die Schmutzwassergebühr um 19 Cent auf künftig 3,43 Euro pro Kubikmeter erhöht werden. Und der Betrag für das Niederschlagswasser soll um 16 Cent auf dann 67 Cent pro Kubikmeter steigen.

Auch bei den Wassergebühren steht eine Erhöhung an. Zuletzt hat die Gemeinde den Preis hier vor zwei Jahren angehoben. Ab Januar steigt der Preis pro Kubikmeter nun um 23 Cent auf dann 2,47 Euro. Die Grundgebühr bleibt indes bei 5,50 Euro netto.

Der Grund für die Erhöhung sind auch hier gestiegene Kosten, etwa beim Strom, beim Personal oder der Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf von insgesamt fast 170.000 Euro.

Investiert wird im kommenden Jahr auch – und zwar in die Versorgungssicherheit (unter anderem durch eigene Quellen), die durch das Wasserwerk Süd in Asperglen oder das Wasserwerk Nord am Mittelberg oder den Hochbehälter Haube garantiert werden sollen. Hinzu kommen Leitungsanschlüsse oder -anschlüsse im Gemeindegebiet. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf 2,35 Millionen Euro.

Was noch zu den Gemeindewerken zählt

Die Wasserversorgung wird unter dem Dach der Gemeindewerke organisiert. Zu diesen zählt auch die Beteiligung am Kommunalwerk. Das Strom- und Gasnetz ist nämlich seit Januar 2018 wieder in kommunaler Hand. Zu den Gemeindewerken zählen außerdem die Photovoltaikanlagen, ein kommunales Blockheizkraftwerk am Schulzentrum (das noch an eine Holzhackschnitzelanlage gekoppelt werden soll) sowie das Hallenbad am Schulzentrum.

Mit den Überschüssen aus den anderen Betriebszweigen können die Verluste beim Hallenbad gedeckt werden.

Die Erhöhung ist noch nicht beschlossen

Beschlossen ist all das jedoch noch nicht. Am Dienstag, 29. November, wird sich der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen, Kultur und Sport mit den Wasser- und Abwassergebühren befassen. Er tagt ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.