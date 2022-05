Jugendbeteiligung in Rudersberg: Bestehende Skateranlage wird erweitert

Mehr Orte zu schaffen, an denen sich Jugendliche in Rudersberg aufhalten können: Das war einer der Wünsche, die bei der 2021 gestarteten Jugendbeteiligung „Jung sein in der Kommune“ formuliert wurden. Mit dem Bikepark, der in Schlechtbach gebaut wird, ist ein solcher Ort bereits am Entstehen. Nun soll auch ein bereits bestehender Ort aufgewertet werden – und zwar die Skateranlage an der Brühlstraße.

Was erweitert wird

Aktuell gibt es dort lediglich zwei Elemente. Bei einem Jugendhearing gab es den Wunsch, diese zu erweitern. Eine Arbeitsgruppe hat sich zusammen mit der Gemeinde zu dem Thema beschäftigt und schließlich gemeinsam mit Bürgermeister Raimon Ahrens die Geräte ausgesucht. Drei weitere sollen jetzt hinzukommen, darunter eine kleine Halfpipe.

Da die bestehende Fläche aber wegen des nahen Regenüberlaufbeckens nicht für eine Erweiterung genutzt werden kann, muss die Gemeinde eine zusätzliche Fläche von rund 200 Quadratmetern anlegen. Insgesamt wird die Erweiterung knapp 50.000 Euro kosten, wovon knapp 8000 Euro mit Fördermitteln aus dem Projekt „Jung sein in der Kommune“ bezahlt werden. Das sei „eine stolze Summe“ und „ein Batzen Geld“, meinte Bürgermeister Raimon Ahrens dazu kürzlich im Gemeinderat.

Aber aufgrund der Lage und der Nähe zu Rudersberg wie Schlechtbach gab er sich davon überzeugt, dass dies als Treffpunkt, der auch noch Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und Mülleimer bekommen soll, funktionieren werde.

Viel Lob für die Jugendbeteiligung

Im Gremium stießen die Pläne auf einhellige Zustimmung. „Ich finde die Sache sehr gut, weiter so“, sagte Wolfgang Bogusch (Rudersberger Bürger). Robert Schuler (CDU) sagte: „Ich denke, die Kids freuen sich“. Eberhard Layer (Freie Wähler) nannte die Pläne „eine tolle Sache“, fragte sich aber, wie es sich hier mit der Haftung verhalte. Man müsse die Geräte regelmäßig kontrollieren wie bei Spielplätzen, antwortete Ahrens. Wenn alles glattläuft, so Ahrens, könnte die Erweiterung der Anlage noch bis zu den Sommerferien fertig sein.

Wichtiges Signal an die Jugendlichen

Doch wie lief die Jugendbeteiligung, im Rahmen derer es unter anderen ein Hearing, einen Aktionssommer und ein gemeinsames Grillfest gab, in Rudersberg darüber hinaus? Als „sehr sinnvoll und gut“ bezeichnete diesen Prozess Bürgermeister Ahrens im Gemeinderat. Auch weil er mit mehreren konkreten Projekten ein wichtiges Signal an die Jugendlichen gegeben habe: „Es geht auch was, ich bekomme eine Reaktion, ich bekomme umgesetzte Projekte zurück.“ Die Gemeinde habe nun den Auftrag, diesen Weg weiterzugehen. Denn „frühzeitig in einen demokratischen Meinungsbildungsprozess hineinzukommen ist ein wichtiger Baustein für uns als Gemeinde und Gesellschaft“, so Ahrens.

Fühlen sich die jungen Menschen wohl in Rudersberg?

Lob gab es für Rudersberg auch von Benedikt Seybel vom Kreisjugendamt: „Das war ein sehr gelungener Beteiligungsprozess“, meinte er. Im Rahmen des Projekts hätten die Jugendlichen nicht nur gesagt, was sie nerve (wie schlechte Busverbindungen) oder was ihnen fehle (wie Biketrails oder Treffpunkte). Sie hätten auch Positives erwähnt. Laut einer Umfrage würden etwa 92 Prozent der Befragten gerne in Rudersberg wohnen. Und 79 Prozent finden es gut, dass es dort ein Jugendhaus gibt.

Mehrere Projektgruppen gebildet

In den vergangenen Monaten sei „viel gelaufen, wobei Jugendliche gemerkt haben: Rudersberg nimmt eure Anliegen ernst“, so Seibel. Drei konkrete Projektgruppen hätten sich schließlich aus den ersten Treffen herausgebildet: neben der für den Skaterplatz eine zum Thema Biketrails sowie zum Thema öffentliche Plätze und Räume, die ans Jugendhaus angedockt wurde.

Helen Schwarzer von der Fachstelle Sozialraumorientierte Jugendarbeit des Rems-Murr-Kreises, sagte, das Projekt habe gezeigt, wie wichtig eine gute Vernetzung aller örtlichen Akteure für eine gelingende Jugendarbeit ist. Ebenso wichtig sei es, mit den Jugendlichen dann gut ins Gespräch zu kommen – und ihnen klar zu sagen, was geht und was nicht.

Wo noch Potenziale schlummern

Beim Skaterpark habe das gut funktioniert, sagte Ahrens. Außerdem „hat das eine andere Verbundenheit mit der Anlage, wenn man am Prozess beteiligt war.“

Eberhard Layer (Freie Wähler) sagte, beim Dialog zwischen Jung und Alt gebe es noch weitere Potenziale, etwa beim Seniorenrat, dem er selbst angehört.

Auch Alexander Beck (Rudersberger Bürger) lobte diese Form der Jugendbeteiligung. „Die Art, wie wir es gemacht haben, war gut.“ Vielleicht könne das auch ein Fingerzeig für Vereine sein.