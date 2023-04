Kein Vodafone-Empfang rund um Ostern in Rudersberg: Was war die Ursache?

Vor Ostern war das Signal plötzlich weg. Drei Tage lang hatte Richard Horn keinen Handyempfang. Für den Vodafone-Kunden aus Rudersberg war es nicht das erste Mal. „Wir haben immer wieder Ausfälle gehabt in der Vergangenheit.“ Besonders ärgerlich für den Betreiber des Kiosks an der Ölmühle: Informationen vom Netzbetreiber habe es dazu nie gegeben, auch nicht auf Nachfrage. Denn bei der Kundenhotline sei von den Problemen nichts bekannt gewesen.

Ortsvorsteherin berichtet von häufigeren Mobilfunkstörungen

Ossi Schindler, Ortsvorsteherin des Rudersberger Teilorts Asperglen und ebenfalls Vodafone-Kundin, kann das bestätigen. Und es war in letzter Zeit nicht zum ersten Mal der Fall. „Ich bekomme von Bürgern immer wieder Rückmeldungen, dass der Handyempfang mal wieder ausfällt.“ Schindler kritisiert die Informationspolitik des Telekommunikations-Unternehmens. „Wenn der Anbieter sagen würde: Es gibt ein Problem, dann könnten sich die Leute darauf einstellen.“ Wenn auf Nachfragen bei Ausfällen dann aber die immer gleiche Rückmeldung komme, dass von einem Problem nämlich nichts bekannt ist, sei das doppelt ärgerlich. Zumal sowohl Horn als auch Schindler rund um Ostern Arbeiter mit einem Steiger an der örtlichen Mobilfunkstation des Anbieters gesehen haben.

Hinzu komme noch folgendes Problem: Im Teilort Krehwinkel ist die bestehende Internetanbindung relativ schlecht. Eigentlich hatte hier „Hello Fiber“ Glasfaseranschlüsse verlegen wollen, doch die Arbeiten wurden Anfang des Jahres bekanntermaßen gestoppt. Der Anbieter ist insolvent – und wer den Ausbau in Rudersberg nun übernimmt, steht noch nicht fest. Vorerst müssen die Krehwinkler daher mit ihren bestehenden Leitungen klarkommen.

Das habe zur Folge, berichtet Schindler, dass einige den Mobilfunk nutzen würden, um ins Internet zu gehen, auch etwa, um im Home-Office zu arbeiten. Wenn der Empfang nun ausfalle, sei das natürlich ärgerlich. „Das Problem ist, dass es öfter mal ausfällt und nicht nur wenige Male“, sagt die Ortsvorsteherin.

Weshalb der Empfang ausfiel oder eingeschränkt war

Doch woran lagen nun die zeitweiligen Mobilfunkausfälle rund um Ostern? Ist Vandalismus an einem Mast die Ursache, wie bei den Vodafone-Ausfällen im Herbst 2022? Auf Nachfrage teilt ein Vodafone-Pressesprecher mit: Das Unternehmen führe an seiner örtlichen Mobilfunkstation noch bis Freitag, 14. April, 20 Uhr, „routinemäßige Wartungs- und vor allem Modernisierungsarbeiten“ durch. „Dabei bauen wir auch eine neue mobile Datenautobahn für die Breitbandtechnologie LTE.“ Regelmäßige Wartungs- und Modernisierungsarbeiten seien an allen rund 26.600 Mobilfunkstationen von Vodafone in Deutschland „zwingend notwendig“, um die Qualität des Mobilfunknetzes nachhaltig zu sichern.

Hintergrund dieser Baumaßnahme sei neben der reinen Wartung auch eine aus Unternehmenssicht durchaus positive Entwicklung: „Der mobile Datenverkehr im Rems-Murr-Kreis wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent.“ Das mobile Internet wird also immer stärker genutzt – beruflich wie privat, um mobil zu arbeiten, unterwegs Nachrichten zu lesen oder Videos in HD-Qualität anzuschauen. „Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den Ausbau des Netzes und mit der Modernisierung von Mobilfunkstationen Rechnung.“ Angesichts der jährlichen Steigerungsraten sei der Ausbau in Rudersberg also „ein Muss, um den dauerhaften Betrieb zu gewährleisten“.

Wieso die Kunden vorab nicht informiert wurden

Während der Arbeiten, die in der Woche vor Ostern begannen und noch bis Freitag, 14. April, andauern, müsse die Station in Rudersberg aber aus Sicherheitsgründen zeitweise abgeschaltet werden. „Der Mobilfunkverkehr wird dann weitgehend über umliegende Stationen umgeleitet.“ Vorübergehende Einschränkungen, bis hin zu Totalausfällen bei einzelnen Kunden, ließen sich dabei nicht ganz vermeiden. „Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung für diese vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Doch weshalb wurden die Betroffenen vorher nicht informiert? Es könne zwar sein, dass während der Arbeiten der Mobilfunkempfang eingeschränkt sei, Kunden im Haus etwa nicht mehr telefonieren könnten. „Aber wir haben keinen kompletten Ausfall. Es kommt nur bei einzelnen Kunden vorübergehend zu Einschränkungen.“ Bei Wartungsarbeiten, die mit erheblichen und länger andauernden Störungen verbunden seien, informiere der Kundenservice die potenziell betroffenen Kunden vorab per SMS.

In welchen Fällen informiert der Anbieter vorab?

Wann genau ist dies der Fall? „Wenn es etwa ein komplettes Funkloch gibt und man Ausfälle nicht durch andere Mobilfunkstationen abfedern kann, dann bekommen die Menschen eine Information“, so der Unternehmenssprecher – bei routinemäßigen Wartungs- und Modernisierungsarbeiten, wie in diesem Fall, jedoch nicht.

Richard Horn und Ossi Schindler finden indes, dass Vodafone seine Kunden in Rudersberg vorab über mögliche Einschränkungen hätte informieren sollen. Die Ortsvorsteherin von Asperglen will jetzt Konsequenzen daraus ziehen: „Ich werde den Handyanbieter jetzt wechseln. Ich habe keine Lust darauf, mir das weiter anzutun.“