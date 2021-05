Der Bedarf an Kindergartenplätzen wird in den kommenden Jahren steigen. In Rudersberg entstehen nämlich eine Reihe kleinerer oder größerer Baugebiete, die für Zuwachs in der Bevölkerung sorgen. Doch die Gemeinde blickt entspannt auf diesen steigenden Bedarf. Denn das Angebot an Plätzen wird vorerst ausreichen – und im Moment schrittweise ausgebaut.

Das hat die Kindergartenbedarfsplanung ergeben, die von Sibylle Haas unlängst dem Rudersberger Gemeinderat präsentiert wurde. Seit einem