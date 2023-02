Kita-Streik rund um Schorndorf: Diese Einrichtungen sind am 28.2. betroffen

Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus. Davon sind am Dienstag, 28. Februar, auch zahlreiche Kindertagesstätten rund um Schorndorf betroffen. Werden Kitas in Rudersberg, Urbach, Plüderhausen, Winterbach und Remshalden bestreikt? Eine Übersicht.

Streik in Kitas in Rudersberg und Urbach

In Rudersberg werden laut Hauptamtsleiter Achim Laidig alle vier kommunalen Kitas bestreikt.

In Urbach wird laut Sachgebietsleiterin Andrea Haas lediglich das Kinderhaus wegen des Warnstreiks geschlossen. Hier streikt die gesamte Belegschaft. Die Kita Wiese kann mit eingeschränkten Öffnungszeiten von 7 bis 13 Uhr betreuen, alle anderen Einrichtungen sind geöffnet.

Notgruppe in Plüderhausen

In Plüderhausen wird eine Einrichtung bestreikt, „allerdings wird es eine Notgruppe geben“, sagt Sachgebietsleiter Pascal Schill.

Was passiert in Kindergärten in Winterbach und Remshalden?

In Winterbach war der Verwaltung am Montagnachmittag noch nichts von Streiks bekannt. „Letztendlich kann auch unangekündigt am Streik teilgenommen werden“, gibt Bürgermeister Sven Müller zu bedenken.

In Remshalden bleiben laut Pressesprecher Gardijan Wenger am Dienstag die Kleinkindbetreuung in der Schulstraße und die Kita Blumenstraße aufgrund des Streiks am Dienstag geschlossen.