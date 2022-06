Kitaplätze reichen in Rudersberg aus, doch Fachkräfte fehlen weiterhin

Im Vergleich zu anderen Kommunen kann Rudersberg relativ entspannt auf die Zahlen bei den Kinderbetreuungsplätzen schauen. „Wir können alle Kinder unterbringen“, sagt Hauptamtsleiter Achim Laidig, „und wir sind flexibel bei den Betreuungsangeboten.“ Es gibt in manchen Bereichen, etwa bei der Ganztagesbetreuung, sogar noch freie Plätze. Und für die kommenden Jahre gibt es noch Kapazitäten, falls mehr davon benötigt werden sollten, so das Ergebnis der jüngsten Kindergartenbedarfsplanung.

Der Markt für Fachkräfte ist leer gefegt

Dem gegenüber steht jedoch ein Problem, mit dem nahezu alle Träger im Land im Moment zu kämpfen haben: Der Markt für qualifizierte Fachkräfte ist wie leer gefegt. In einer kommunalen Einrichtung, dem Kindergarten Lummerland, mussten deshalb kürzlich die Öffnungszeiten reduziert werden. Die Ganztagesbetreuung endet dort vorläufig bereits um 15 Uhr.

„Wir stehen hier in einem politischen Zwiespalt“, sagte Laidig bei der Vorstellung der Planung im Gemeinderat. Denn vom Gemeindetag Baden-Württemberg wurde angesichts des strukturellen Problems jüngst vorgeschlagen, die mögliche Gruppengröße in den Einrichtungen auf 28 zu erhöhen und eine Unterschreitung des Mindestbetreuungsschlüssels um bis zu 20 Prozent zu ermöglichen, um den Bedarf decken zu können. Diese vorgeschlagene Verschlechterung beim Betreuungsschlüssel war einer der Hauptgründe für die vielen Kita-Streiks in diesem Frühjahr.

Die Kitabetreuung organisieren: "Ein Drahtseilakt"

„Wir müssen unser bestehendes Personal schützen und können es nicht verschleißen“, zugleich müsse man als Kommune den Elternbedürfnissen gerecht werden. „Das ist ein Drahtseilakt“, so Laidig.

Was die Kommune getan hat, um Abhilfe zu schaffen? Die Zahl der Ausbildungsstellen wurde verdoppelt, es gibt Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr und Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter. Was der Verwaltung dabei zugutekomme, sei die pädagogische Fachberatung. „Die wird sehr nachgefragt und von den Mitarbeitern sehr geschätzt als Unterstützung“, so Laidig. „Es war wichtig und ist gut, dass wir die Stelle geschaffen haben.“

Wie war die Resonanz auf Plakataktion?

Im Frühjahr hat die Gemeinde außerdem eine Plakataktion gestartet, mit der für den Erzieherinnen-Beruf geworben werden soll. Im Gemeindegebiet macht sie damit auf die Vorzüge dieser Arbeit aufmerksam. Doch hat das funktioniert?

„Wir haben eine sehr positive Resonanz darauf erhalten“, sagt Laidig auf unsere Nachfrage. Interessenten hätten sich deshalb bei der Gemeinde gemeldet und sich auch beworben. „Es hat sich etwas bewegt.“ Gespräche hätten bereits stattgefunden. „Wir suchen aber noch ganz dringend eine 100-Prozent-Stelle für den Kindergarten Lummerland, um die Öffnungszeiten auf ein normales Level anheben zu können.“ Weitere Bewerber seien willkommen. Melden können sich diese ganz unkompliziert beim Rathaus oder direkt bei der Kindergartenleitung Sophia Schmid.

Ein weiteres großes Fragezeichen: Wie wirkt sich der andauernde Ukraine-Krieg auf die Kita-Situation aus? „Wir haben jetzt erste Anfragen und wissen nicht, ob die Plätze dann reichen“, so Laidig.

Die Rudersberger Sondersituation

Dabei gibt es in Rudersberg die Sondersituation, dass die Gemeinde gar nicht der größte Träger in diesem Bereich ist – wiewohl die Anmeldung sowie die Prozesse inzwischen zentralisiert wurden und einheitliche Qualitätsstandards gelten. Neben den kommunalen Einrichtungen gibt es den Waldkindergarten Kleine Trolle, der über einen Verein organisiert ist, sowie Kindergärten der katholischen und evangelischen Kirche. Eine wichtige Rolle spielen auch die Tagesmütter, die 44 Kinder betreuen, „das ist eine zusätzliche wichtige Säule, die uns entlastet als Gemeinde“.

Insgesamt gibt es in Rudersberg 530 Betreuungsplätze in zehn Einrichtungen, davon sind 70 Plätze für unter Dreijährige, von denen die Hälfte als Ganztagesbetreuung angeboten wird. Den klassischen Regelkindergarten wird es künftig indes nicht mehr geben, stattdessen flexible Modelle mit einer täglichen Betreuung zwischen sechs und zehn Stunden.

Was in Rudersberg geplant ist

Spätestens in zwei Jahren wird, so hat es die Planung ergeben, angesichts der Geburtenzahlen eine achte Krippengruppe in der Gemeinde benötigt. Im Kinderhaus Funkelstein, das in der ehemaligen Erlöserkirche entstanden ist, gibt es noch Räumlichkeiten für eine solche Erweiterung. Auch könnte hier bei Bedarf ein Ganztagesbetrieb eingerichtet werden. Das Kinderhaus im Steinhaldenweg bezeichnete Laidig daher auch als wichtigen „Meilenstein“.

Neben der möglichen Erweiterung der neuen Einrichtung sind auch die Wiedereröffnung der dritten Krippengruppe in Steinenberg sowie der Ausbau und die Generalsanierung des Kindergartens Schwalbennest angedacht, bei dem es aber bereits in der Vorplanung Verzögerungen gab. Es sei gerade unheimlich schwierig, Handwerker, Ingenieure oder Planer zu bekommen, berichtete Laidig. Hinzu kämen Lieferschwierigkeiten. Wann dieser wieder eröffnet wird, kann die Verwaltung daher noch nicht sagen.

Viel Lob für das Kita-Fachpersonal

In der Diskussion im Gremium dankte Bürgermeister Raimon Ahrens den Kollegen in den Einrichtungen, die den Mangel abgefangen haben: „Wir sind froh und dankbar, so ein tolles Team zu haben.“ Auch Thomas Keller (Freie Wähler) richtete seinen Dank an das Fachpersonal und mahnte: „Wir müssen die Kräfte, die wir haben, pflegen und hegen, damit sie bei der Stange bleiben.“ Und Wolfgang Bogusch (Rudersberger Bürger) fand vor allem lobende Worte für die neue Kita im Steinhaldenweg. Viele hätten den Standort ja als nicht so ideal angesehen, aber „das ist wirklich super geworden“. Die Bedarfsplanung wurde vom Gremium dann einstimmig angenommen.