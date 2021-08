Auch in den Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten rund um Schorndorf wird nach den Sommerferien wieder fleißig gelüftet werden. An der Methode „Fenster auf“ führt aus Sicht der Verantwortlichen in den Gemeinden, die sich dabei auch auf Expertenaussagen und Empfehlungen stützen, kein Weg vorbei, um die Raumluft frisch und möglichst frei von Coronavirus-Aerosolen zu bekommen – selbst mit Luftfilter-Geräten. Lediglich Rudersberg will einige Geräte für schlecht zu lüftende Räume