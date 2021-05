Mehr Unterstützung fürs Ehrenamt, ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl im Kernort und den Teilgemeinden, besserer öffentlicher Nah- und Radverkehr sowie mehr Angebote in der Kultur und Naherholung: Das wollen die Rudersberger für ihren Ort erreichen. Das war das Ergebnis zum Auftakt einer digitalen Bürgerbeteiligung am Donnerstagabend, die auf reges Interesse in der Bevölkerung stieß.

Mehr Teilnehmer, als von der Gemeinde erwartet

Knapp 50 Bürger haben bei der