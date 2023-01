Nach Ausbaustopp von Hello Fiber in Rudersberg: Geschäftsführer zu den Gründen

Die Entscheidung kam für die Gemeinde Rudersberg und andere betroffene Gemeinden im Rems-Murr-Kreis (Berglen, Althütte, Auenwald und Weissach im Tal) völlig überraschend: Das Unternehmen Hello Fiber, das in Rudersberg eigenwirtschaftlich das Glasfasernetz ausbauen wollte und damit auch schon begonnen hatte, stellte sein komplettes Deutschlandgeschäft ein.

Die Gründe blieben zunächst offen, eine Pressemitteilung des Unternehmens gab es nicht. Auch auf einen Versuch unseres Zeitungsverlags, den Hello Fiber-Geschäftsführer Christian Böing über die Plattform „LinkedIn“ zu kontaktieren, folgte keine Antwort.

Nun hat Christian Böing sich gegenüber den Autoren der englischsprachigen Website Broadband TV News zum Hello Fiber-Rückzug aus dem deutschen Markt geäußert.

Unternehmen konnte sich nicht durchsetzen

Laut Christian Böings Aussage gegenüber Broadband TV News fußt die Entscheidung, den Betrieb von Hello Fiber in Deutschland einzustellen, auf „veränderten makroökonomischen Bedingungen“.

Faktoren, die eine Rolle spielten, waren, so der Artikel, wohl die Inflation, das Zinsniveau und die Verfügbarkeit von Fremdkapital sowie Engpässe in der Bauindustrie, steigende Kosten für die Einführung von Glasfaser und Schwierigkeiten, passende Kommunen für den Glasfaserausbau zu gewinnen. Das Unternehmen konnte sich also wohl auf dem Markt nicht gegen andere Unternehmen durchsetzen und genügend Kunden gewinnen.

Noch nicht viel investiert

Nach einer „rationalen Abwägung der Risiken“ habe man sich deshalb für den Rückzug entschieden, so Böing im genannten Artikel. Im Gegensatz zu anderen Mitspielern auf dem Markt, die schon Glasfaserausbau im großen Stil betreiben, habe Hello Fiber bislang nur „vorläufige Investitionen“ getätigt. „Es war die letzte Möglichkeit, den Halteknopf zu drücken“, so Christian Böing, der auch bestätigte, dass Hello Fiber bereits Insolvenz angemeldet hat. Ein Insolvenzberater werde eingesetzt.