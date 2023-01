Nach drei Jahren Auftrittspause: Was das Stück des TSV Oberndorf zu bieten hat

Bernhard Bräzzele (Jürgen Göhring) ist ein fleißiger, gutmütiger Mensch. Als Chef der gleichnamigen Bäckerei verschenkt er deshalb gerne schon mal die Brezeln vom Vortag – was Frieda Knauserle (Brigitte Knech-Dammenmiller), der missgünstigen Frau des zweiten Bäckers im Rudersberger Ortsteil Oberndorf, nicht schmeckt.

Und auch die resolute Senior-Chefin Wilhelmine (Michaela Fuchs) ist davon nicht ganz begeistert. Denn „i han mirs Greiz abgschafft, domols, om die Bäckerei aufzubaua“. Doch wenn Lissy von Tunichtgut (Ulrike Fass) auftaucht, wird auch sie urplötzlich sanftmütig. Die hochnäsige Dame aus vermeintlich feinen Kreisen blickt zwar erkennbar auf die Bräzzeles hinab, ist aber eine ihrer besten Kundinnen. Und so hat sie dann auch die Muffins, Rührkuchen, Schneckennudeln sowie das dekorierte Marzipan für ihre letzte Gartenparty von der örtlichen Bäckerei bezogen.

Weshalb die feine Dame die Kuchen für die Gartenparty nicht zahlen will

Nur gibt es da nun ein Problem: Die feine Dame will die bestellten und gelieferten Waren nicht bezahlen. Warum? Weil die Gartenparty ins Wasser fiel, beklagt sie sich. Und, was noch viel schlimmer gewesen sei, „dass in den Kuchen Kalorien drin waren“. So etwas gehe heute gar nicht mehr, „das ist doch sonnenklar“. Wozu gibt’s schließlich Ersatzstoffe? Kurzum: „Ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden.“ Und was die Unkosten der Bräzzeles betrifft, fragt sich Lissy von Tunichtgut lediglich frech „Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert?“.

Woraufhin Senior-Chefin Wilhelmine die Fassung verliert, in Rage gerät, die zahlungsunwillige Kundin mit dem Stock schlagen möchte, gar davon spricht, sie vergiften zu wollen, „dui Baggasch“.

Nun, es sollte anders kommen: Die gar nicht so feine Dame verlässt die Bräzzeles nämlich im Streit, stürzt unglücklich, als sie die Bäckerei verlässt – und verliert obendrein ihr Gedächtnis. Wer und wo sie ist, daran kann sie sich nicht mehr erinnern. „Des müssa mer ihr saga“, meint der gutmütige Bernhard. Doch die Senior-Chefin hat ganz andere Pläne und beschließt, die Situation zu ihren Gunsten zu nutzen.

Lustspiel sorgt für kurzweilige Unterhaltung

Die hochnäsige Lizzy wird fortan als Gesellin Elli eingestellt, so kann sie ihre Schulden abarbeiten – und es beginnt ein Lustspiel in drei Akten, das bei den Zuschauern für kurzweilige Unterhaltung sorgen dürfte. Denn natürlich werden die Pläne der Bräzzeles durchkreuzt – von Polizeioberkommissar Willy Schlaumeier, aber auch unerwarteten Gefühlen.

Erste Aufführung der Theatergruppe seit drei Jahren

Mit viel Liebe zum Detail haben die „Hutzelburger“ dieses Stück seit November nun geprobt – und das hochdeutsche Original von Jasmin Leuthe frei ins Schwäbische übersetzt. Nach einer knapp dreijährigen Pause treten sie damit wieder auf der heimischen Bühne, in der „Hutzelburg“ genannten Halle des TSV Oberndorf, auf.

Der letzte Auftritt fand noch kurz vor Ausbruch der Pandemie statt. Die lange Spielpause sei eine Herausforderung gewesen, berichtet Daniela Seifert, 2. Vorstand des Vereins und bei dem Stück als Souffleuse tätig, auch weil dem TSV damit wichtige Einnahmen fehlten. „Wir mussten schauen, dass wir die Leute zusammenhalten.“

Im Rahmen des Vereinsabends wird das Stück aufgeführt

Doch die lange Tradition - beim TSV wird schon seit mehr als 80 Jahren Theater gespielt - findet nun wieder eine Fortsetzung. Auch ein neues Mitglied sei dabei. Insgesamt acht Schauspielerinnen und Schauspieler sowie zwei Souffleusen wirken an dem Stück mit. Reinhard „Reno“ Elser sorgt für Kulissen und Technik. Uraufführung ist traditionell am Vereinsabend, wo sich auch die Abteilungen präsentieren. Bei der Gruppe freut man sich nun auf den ersten Auftritt nach der Pandemie-Pause.