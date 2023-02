Nach Geburt im ICE: Was Zugchef Bidlingmaier aus Rudersberg bei der Bahn erlebt

Die Meldung von einer Geburt im ICE Paris-Stuttgart sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen. Zugchef Mario Bidlingmaier wurde dadurch auf einen Schlag bekannt. Inzwischen hat sich der mediale Rummel wieder gelegt. Zeit für ein Gespräch mit dem Rudersberger, über seine vielseitige Arbeit – und was man dafür alles mitbringen muss.

Herr Bidlingmaier, wie kamen Sie eigentlich zur Deutschen Bahn?

Ich habe mich damals beworben, weil ich etwas mit Menschen machen und meine Fremdsprachenkenntnisse anwenden wollte. Bei der Bahn habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann Verkehrsservice gemacht.

Beim Abschluss vor vier Jahren waren Sie der beste Azubi des Jahrgangs ...

Ja, ich habe mein Bestes gegeben und freue mich sehr über die Auszeichnung.

Wie kam es dann dazu, dass Sie später Zugchef wurden?

Zunächst habe ich als Zugbegleiter gearbeitet im Kooperationsverkehr. Es gibt da ein Joint Venture der Deutschen Bahn mit der französischen SNCF. Diese Züge werden immer von einem französischen und einem deutschen Zugchef begleitet. Ich ließ mich dann zunächst für das deutsche Schienennetz ausbilden und nach einem Jahr noch zusätzlich für das französische.

Wieso haben Sie sich damals für Frankreich entschieden?

Ich mochte die Sprache und das Land schon immer, das ist meine Leidenschaft. Ich habe außerdem schon mal ein halbes Jahr lang ein Austauschsemester in Lyon verbracht. Jetzt im Beruf ist das natürlich von Vorteil.

Sie arbeiten unter anderem im ICE Paris-Stuttgart. Was müssen Sie da können?

Wir müssen an Bord Deutsch, Englisch und Französisch sprechende Mitarbeitende dabei haben. Das ist von großer Bedeutung. Alle Ansagen sind auch immer dreisprachig.

In einem dieser Züge kam es dann kürzlich zu einer Geburt. Wie ist das passiert?

Kurz vor Metz wurde ich darüber informiert, dass sich bei einer Frau die Geburt ankündigt. Wir haben den Zug dann nach Rücksprache mit der französischen Zentrale gestoppt und Rettungskräfte gerufen, als klar war, dass es zeitlich nicht mehr ins Krankenhaus reicht.

Und was haben Sie in dieser Situation getan?

Ich musste übersetzen zwischen den Eltern und den Rettungskräften. Das Paar konnte nämlich kein Französisch und die Rettungskräfte kein Deutsch.

Wie bewerten Sie den Einsatz im Rückblick?

Als Einzelner kommt man in so einer Situation ja nicht sehr weit. Im Endeffekt war es eine super Zusammenarbeit meines Teams. Alle haben mitgedacht und die Anweisungen befolgt. Ein Kollege hat die Ansagen gemacht, damit die Reisenden wissen, was los ist und wie es weitergeht, andere haben kleine ICE-Spielzeuge an die Kinder verteilt, damit sie sich nicht langweilen müssen. Deshalb konnte ich mich auch in Ruhe der Übersetzung widmen.

Wie ging es nach der Geburt weiter?

Die Eltern sind noch in Frankreich zusammen mit dem Kind in ein Krankenhaus nach Metz gebracht worden. Der ICE fuhr mit 80 Minuten Verspätung weiter.

Haben sich Fahrgäste deswegen beschwert?

Nein, überhaupt nicht. Sie waren sehr verständnisvoll. Es gab keinerlei Beschwerden.

Haben Sie noch Kontakt zu der Familie?

Nein. Aber die Deutsche Bahn wird ihnen noch ein kleines Geschenk zukommen lassen.

Zurück zu Ihrem Beruf. Da erlebt man sicher häufiger Kurioses, oder?

Im Zug erlebt man alle möglichen Geschichten - zum Teil lustige, auch sehr erfreuliche und ganz besondere wie eben diese Geburt.

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Da gibt es viele Beispiele, das geht von dankbaren Fahrgästen bei der Hilfe mit dem Gepäck beim Ein- und Aussteigen bis hin zu richtigem Liebeskummer. Da sind schon auch psychologische Fähigkeiten gefragt.

Was für Fähigkeiten muss man als Zugchef außerdem mitbringen?

Im Prinzip ist das wie bei einem Mannschaftskapitän im Fußball: Man muss das Team zusammenschweißen, motivieren und organisieren. Man muss Verantwortung übernehmen können. Als Zugchef kommt man viel herum. Die Tätigkeit ist eine gute Melange aus Sitzen, Stehen und Laufen. Sie ist abwechslungsreich und macht Spaß, ist aber auch anstrengend. Als Zugchef sollte man aber vor allem Freude am Umgang mit Menschen haben und Empathie mitbringen, das ist das Allerwichtigste.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bidlingmaier.