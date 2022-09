Nach Spitzen-Saison: Steinenberger Freibad bekommt neuen Kinderbereich

14.500 Besucher hat das Steinenberger Freibad in diesem Jahr zu verzeichnen gehabt. So viele waren es in dem Familienbad schon seit einigen Jahren nicht mehr. Wegen der Einschränkungen durch die Pandemie, personeller Engpässe, aber auch zuletzt nicht optimaler Witterung waren die vergangenen beiden Jahre sehr besucherschwach. 2021 wurden, trotz eines durchgängigen Betriebs, nur knapp 3500 Gäste gezählt.

Förderverein zeigt sich zufrieden

Kein Vergleich mit diesem Sommer, weshalb Claudia Leimser vom Förderverein Familien-Freibad Steinenberg auch von einer „sehr schönen“ Saison spricht. Im Bädle sei „schwer was los gewesen“. Zufrieden zeigt sich der Verein dabei sowohl mit dem „neuen, tollen“ Schwimmmeister Christian Jechalik, der sich sehr engagiert habe. Positiv äußert sich die Steinenbergerin auch zu den neuen Kioskpächtern: „Das Ehepaar Riefle hat das toll und zur Zufriedenheit der Gäste gemacht“.

Freibad wird jetzt eingewintert

Die Badesaison ist mittlerweile vorüber. Vor knapp zwei Wochen hatte das Freibad zum letzten Mal geöffnet. An diesem Samstag steht die Einwinterung an. Dabei werden Mitglieder des Fördervereins anpacken, das Wasser ablassen, das Volleyballfeld, die Tischtennisplatten sowie den Sandkasten mit Planen abdecken, Sitzbänke und Sonnensegel abbauen und einlagern oder die Palmen ins Winterquartier verbringen.

Bereits am Montag haben Mitglieder des Vereins die Bodenplatten im Kinderbereich entfernt. Dort finden jetzt nämlich Sanierungsarbeiten statt, die schon länger geplant waren.

Was am Becken gemacht wird

Das Kinderbecken ist bereits seit mehr als 30 Jahren in Betrieb und es gibt dort gleich mehrere Probleme. Zum einen ist ein Teilbereich porös, wodurch es zu Wasserverlust kommt. Auch sind die Fliesen am Grund teilweise recht stark beschädigt.

Beides soll nun mit der Sanierungsmaßnahme behoben werden. Im Zuge der Arbeiten soll denn auch ein eigener Baby-Bereich mit einer Flachwasserzone im Kinderbecken entstehen.

Was der Umbau kostet

Vor der Sommerpause hat der Rudersberger Gemeinderat einstimmig beschlossen, diese Maßnahme nach Ende der diesjährigen Badesaison umzusetzen. Die Fliesenarbeiten mit Kosten in Höhe von 24.000 Euro wurden bereits vergeben. Bis zu einer Gesamtsumme von 70.000 Euro ist die Verwaltung vom Gremium ermächtigt worden, die restlichen Arbeiten zu vergeben.

Was kommendes Jahr geplant ist

Und wenn die Arbeiten abgeschlossen sind? Dann wolle man die Wiese hinter dem Kinderbecken neu gestalten, berichtet Claudia Leimser. Der Förderverein sei momentan mit rund 640 Mitgliedern und vielen Aktiven gut aufgestellt. Große Pläne für das kommende Jahr gibt es obendrein. Dann soll das 85-jährige Bestehen des Steinenberger Bädles noch gebührend gefeiert werden – wegen der Pandemie und der Sanierungsmaßnahmen nachträglich. Gebaut wurde das Bad nämlich bereits im Jahr 1936, es ist damit eines der ältesten Freibäder im Rems-Murr-Kreis. Und das gilt es, mit einem Fest auch entsprechend zu würdigen.