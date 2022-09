Neuer Bikepark in Rudersberg: Am Freitagnachmittag (30.09.) ist offizielle Eröffnung

Ab Freitag (30.09.) gibt es für alle Biker in der Region eine neue Anlaufstelle. Dann wird nämlich der Bikepark in Schlechtbach offiziell eröffnet.

Eine Idee, die im Rahmen einer Bürgerbeteiligung aufkam und prompt auch umgesetzt wurde - und das mit viel Engagement einer Gruppe von Rudersbergern rund um den Gemeinderat Robert Schuler.

Wo der Bikepark zu finden ist

Der neue Bikepark liegt im Ortsteil Schlechtbach am Rande des TSV-Sportzentrums - und damit nur wenige Gehminuten von der Wieslauftalbahn entfernt.

Rudersberger Radler haben an der Strecke in den vergangenen Wochen die Feinmodellierung übernommen und schon fleißig getestet, wie sich die Trails möglichst attraktiv gestalten lassen. Zwei Strecken gibt es in Rudersberg daher: eine für die Einsteiger und eine für die erfahrenen Cracks.

Was am Freitag geboten ist

Am Freitag findet um 15 Uhr dann eine erste Trailausfahrt in zwei Gruppen (für normale Biker und Cracks) mit dem Deutschen Alpenverein und der Interessenvertretung für Mountainbiker im Kreis.

Zeitgleich werden Schrauberkurse vom Freeride-Mountain-Team angeboten.

Außerdem wird die Firma Aspacher und Klotzbücher über die richtige Ausrüstung mit Protektoren und Helmen sowie möglichst ergonomisches Sitzen beraten.

Offiziell eröffnet wird der neue Bikepark um 17 Uhr durch Bürgermeister Raimon Ahrens.

Ab 17.30 Uhr gibt es dann eine offene Dirt-Jam-Session für alle, bei der Biker aus fern und nah ihr Bestes zeigen.