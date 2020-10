Lange hat Rudersberg um das Fortbestehen seiner Senioreneinrichtung gerungen. Zeitweise schien es, dass ein Pflegeheim in der Gemeinde keine Zukunft mehr hat. Doch am Ende, als die Zeit drängte, ging es dann doch schnell: Das bestehende Alexanderstift soll umgebaut werden, und gemeinsam mit der Kreisbau soll ein neues Heim in direkter Nachbarschaft entstehen. So hat es der Gemeinderat jetzt einstimmig entschieden.

Einzelzimmerpflicht in bestehender Einrichtung nicht