Niko Kappel und Raimon Ahrens appellieren: Keine Scheu vor Kommunalpolitik!

„Ich glaube, es gibt keine bessere und schönere Art und Weise, sich mit seiner Heimat zu beschäftigen“, sagt Raimon Ahrens über Kommunalpolitik. „Denn man kann konkret spüren, wofür man sich einsetzt.“

Der Rudersberger Bürgermeister war am Montagabend gemeinsam mit dem Welzheimer Gemeinderat und Paralympics-Sieger Niko Kappel von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) für eine Veranstaltung im sozialen Netzwerk Instagram eingeladen.

„Kommunalpolitik – überleg’s dir mal“ heißt die Reihe, die damit startete und von Felix Witzlinger moderiert wird. Der Weinstädter ist als Referent bei der CDU-nahen Stiftung tätig und möchte junge Menschen beim Gang in die Lokalpolitik begleiten. Kommendes Jahr sind schließlich wieder Kommunalwahlen.

Zwei, die sehr früh in die Politik gingen

Die zwei Gäste wurden bewusst ausgewählt, weil sie beide in jungen Jahren in die Politik gingen. Raimon Ahrens war bei seiner Wahl zum Bürgermeister von Rudersberg vor rund fünf Jahren gerade mal 28. Und Niko Kappel ist heute 27, sitzt aber schon seit 2014 im Welzheimer Stadtrat. Als 19-Jähriger schaffte er einst auf Anhieb den Sprung in das Gremium.

Ein richtiges Alter für den Eintritt in die Kommunalpolitik gebe es aber nicht, finden die beiden. Es sei wichtig, unterschiedliche Geschlechter, Altersklassen und Berufe im Gremium zu haben, betont Ahrens. Der Gemeinderat profitiere davon, wenn Menschen verschiedener Interessen und Lebenslagen zusammenkommen und dort ihre Sichtweisen einbringen. Allen Interessierten rät er deshalb: „Keine Scheu!“ Natürlich müsse man sich am Anfang seinen Platz erarbeiten, „aber das geht allen so“.

Geht es um die Partei oder die Sache?

Was Niko Kappel als 19-Jährigen motiviert hat, diesen Schritt zu wagen? Vor allem das konkret Sichtbare, denn „man ist recht nah dran an seiner Heimatstadt und sieht die Ergebnisse direkt“. Auch wenn man sich dabei mal streite, gehe es letztlich immer um die Sache. Parteipolitik spiele jedenfalls nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Weshalb er sich für die CDU entschieden habe, will Felix Witzlinger von dem 27-Jährigen wissen. Schließlich hätte er sich in Welzheim ja auch einer der Wählervereinigungen, den Piraten oder der SPD anschließen können. Grundsätzlich seien die politischen Schnittmengen mit der Partei für ihn einfach am größten gewesen. Außerdem sei ihm der Draht in die übergeordneten Gremien wichtig. Dieser direkte Austausch mit den politischen Ebenen vom Kreistag über die Regionalversammlung und das Land bis hoch zum Bund sei „ganz cool“, weil man dadurch Zugang zu anderen Informationen bekomme. „Und wir können umgekehrt auch Themen nach oben geben.“

Raimon Ahrens hingegen gehört keiner Partei an. Seit der Kommunalwahl 2019 sitzt er aber für die Freien Wähler im Kreistag, kennt also nicht nur die Perspektive des Gemeinderatsvorsitzenden, sondern auch des einfachen Gremiumsmitglieds. Allen, die mit dem Gedanken spielen, sich 2024 aufstellen zu lassen, empfiehlt er daher, sich bei einer öffentlichen Sitzung mal anzuschauen, wer im Gemeinderat sitzt und wofür sie sich engagieren. „So lernt man die Leute kennen und sieht die Abläufe.“

Was Gemeinderäte mitbringen sollten

Zwei Eigenschaften sollte man für die Arbeit im Gremium aber auf jeden Fall mitbringen. „Die wichtigste Fähigkeit ist die Neugier für die Themen, die meine Heimat betreffen“, findet Bürgermeister Ahrens. Wichtig sei außerdem Kompromissfähigkeit: „Politik hat viel mit Kompromissen zu tun, weil Menschen unterschiedliche Interessen haben“. Manchmal werde dabei hart diskutiert, „aber man sollte Diskussionen immer so führen, dass man sich nachher noch in die Augen schauen kann“.

"Ganz so schlimm ist es gar nicht", sagt Niko Kappel

Komplizierte Sitzungsvorlagen, trockene Themen und lange Sitzungen: Ist das überhaupt etwas für junge Leute? „Ganz so schlimm ist es gar nicht“, sagt Niko Kappel lächelnd. Der 27-Jährige berichtet vielmehr: „Das ist gut machbar nebenher in einer Kommune wie Welzheim und man sieht die Ergebnisse direkt.“ In seiner Fraktion würden die Themen zudem im Team erarbeitet. Nicht jeder müsse immer alle Sitzungsvorlagen lesen. „Jeder hat seine Schwerpunkte und wir sind super durchmischt.“ Wenn es etwa um Sport, Vereine oder Finanzen gehe, sei er als Profisportler und gelernter Bankkaufmann natürlich mehr gefordert. Aber klar sei stets: „Keiner weiß alles.“ Die Informationen müsse man sich dann eben von jemandem einholen, der kompetent ist.

Und es sei auch nicht so, dass man als Gemeinderat nicht mehr durch den Ort laufen könne, ohne auf politische Entscheidungen angesprochen zu werden, sagt Bürgermeister Ahrens „Aber ich glaube, viele Gemeinderäte schätzen den Austausch. Denn so bekommt man dann von einem breiten Umfeld mit, wie die Stimmung ist.“

Etwas zurückgeben und den Ort mitgestalten

Im besten Fall sehe man dann auch wirklich die Veränderungen vor Ort, sagt Kappel. „Man diskutiert darüber, was die Stadt für die nächsten 30 bis 40 Jahre mitprägt.“ Und Bürgermeister Raimon Ahrens findet: „Was gibt es Schöneres, als zu sehen, wie sich die Gemeinde weiterentwickelt?“ So könne man etwas zurückgeben und seinen Ort mitgestalten.

Die nächste Folge von „Kommunalpolitik – überleg’s dir mal!“ ist am 27. März um 19.30 Uhr. Zu Gast sind dann die Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer, aus Göppingen und Joy Alemasung, Bürgermeister der Gemeinde Heubach. Zu sehen auf dem Instagram-Kanal der KAS (@onlinekas).