Noch in diesen Sommer wird der Rudersberger Bikepark eröffnen

Eine sehr gute Nachricht für alle akrobatischen Radfahrer im Wieslauftal: Der geplante Bikepark in Rudersberg steht kurz vor der Umsetzung. Wenn alles glattläuft, werden noch in den Sommerferien Erdhügel entstehen, die zum rasanten Fahren und zu sportlichen Sprüngen mit dem Zweirad einladen.

Eine Bürger-Idee, die jetzt umgesetzt wird

Entstanden ist diese Idee bei zwei Bürgerbeteiligungen im vergangenen Jahr: zum einen dem Projekt „Jung sein in der Kommune“, zum anderen dem „Ländlichen Raum für Zukunft“. Aus Letzterem hat sich eine Arbeitsgruppe unter der Federführung des CDU-Rats und Ortsvorsitzenden Robert Schuler herausgebildet, die recht konkrete Vorstellungen von dem Radsportpark in Rudersberg hatte. Ende 2021 hat dann der Gemeinderat der Sache grünes Licht erteilt.

Bei einem Vor-Ort-Termin in dieser Woche wurden nun die Planungen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Gekommen waren neben Jugendlichen, die den Park später vor allem nutzen sollen, auch einige Ortschafts- und Gemeinderäte, Mütter mit Kindern sowie Vertreter des Turn- und Sportvereins Schlechtbach.

Am Rande des TSV-Vereinsgeländes soll der Bikepark nämlich entstehen. Und zwar in der Nähe des Mobilfunkmasts auf dem Grundstück zwischen dem Kunstrasenplatz und den Parkplätzen.

Bedenken, Anregungen und Wünsche zu dem Projekt

„Seitens des Vereins gab es Bedenken bei der Positionierung des Starthügels“, berichtet Bürgermeister Raimon Ahrens. „Wir konnten aber eine gute Alternative entwickeln“. Wie überhaupt bei dem Termin noch so manches an der Planung angepasst und verändert wurde. „Die Zuwegung wird jetzt von den Bäumen her erfolgen, das entzerrt das Problem ein wenig.“ Anfahrende Autos und Fahrräder würden sich so nicht mehr in die Quere kommen. „Das Konfliktpotenzial wird dadurch abgemildert“, so Ahrens.

Unter die Bäume sollen Sitzgelegenheiten kommen, der natürliche Schatten kann dadurch genutzt werden. Außerdem soll es Abstellanlagen für Fahrräder direkt am Zugang zum Bikepark geben.

Auch eine Box soll noch beschafft werden, in der Schaufeln und Besen gelagert werden. Schließlich wird hier eine Erdstrecke entstehen, bei der immer wieder Nachbesserungsbedarf besteht.

Fachliche Diskussionen über die Strecke

„Mit den Jugendlichen gab es dann relativ schnell fachliche Diskussionen mit dem Planer“, berichtet Ahrens. Dabei ging es etwa um die Positionierung der Hügel oder deren Neigungswinkel. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die Lösung am Ende so gestaltet wurde, „dass für Anfänger wie Fortgeschrittene etwas dabei ist“.

Am Rande des Treffens wurden außerdem Telefonnummern ausgetauscht für eine Messenger-Gruppe. Alle, die sich aktiv einbringen wollen für den Bikepark können sich auf diesem Wege vernetzen. Für Bürgermeister Ahrens ist dieser Aspekt ganz wichtig: Dass sich junge Menschen aus Rudersberg von Anfang an beteiligen bei dem Projekt, dass sie nicht nur bei der Gestaltung miteinbezogen werden, sondern auch konkret bei der Umsetzung helfen, „das schafft eine emotionale Verbindung“. Die künftige Struktur sei indes noch unklar. Einen eigenen Verein gebe es noch nicht, die lose Gruppe um Robert Schuler überlege sich das noch.

Wann das Projekt startet

Die bei dem Vor-Ort-Termin eingebrachten Ideen werden nun in die Planung miteinbezogen. Und dann wird es sehr bald auch schon konkret. Geplant ist, Stand jetzt, dass am 25. Juli der Erdaushub für die Gemeinschaftsscheune in Schlechtbach beginnt. Im Juli 2021 hat der Gemeinderat dieses Projekt mit einer Bebauungsplanänderung ermöglicht.

Warum das Projekt gemeinsam mit der Gemeinschaftsscheune startet

Weshalb Scheune und Bikepark gemeinsam starten? Weil sich dadurch, wie es so schön heißt, Synergieeffekte ergeben. Der Erdaushub der Scheune wird nämlich verwendet, um die Erdhügel zu modellieren. Das hat gleich mehrere Vorteile: Die Eigentümergemeinschaft der Gemeinschaftsscheune muss nichts für die Entsorgung des Erdaushubs zahlen, die Gemeinde nichts für das Erdhügel-Rohmaterial – und es entstehen keine langen Transportwege. Dass dieselbe Firma beide Projekte umsetzt, erleichtert die Abläufe zusätzlich.

Die voraussichtliche Bauzeit für den Bikepark schätzt die Verwaltung übrigens auf gerade mal drei Wochen. Bürgermeister Ahrens findet es „schön, dass es noch in den Sommerferien fertig wird. Dann können sich die Ersten die Strecke zu eigen machen.“ Für die feierliche Eröffnung gibt es zwar noch keinen konkreten Termin, vermutlich wird diese aber erst nach den Ferien stattfinden.

Mountainbike-Trails: Hier finden noch Gespräche statt

Insgesamt zeigt sich Ahrens hochzufrieden mit dem Ergebnis der Bürgerbeteiligung. „Das ist ein super Angebot für alle, die fahrradbegeistert sind, auch für Einsteiger, außerdem ist es super erreichbar im Gemeindegebiet.“ Gut sei zudem die Lage am Sportgelände. So könnten in einer Familie an einem Ort verschiedene Interessen bedient werden. „Das ist eine super Synergie, die da entsteht“, findet der Schultes, der hofft, dass auch beim Thema Mountainbike-Trails im Wieslauftal bald eine gute Lösung gefunden wird. Dazu fänden gerade Gespräche mit verschiedenen Akteuren statt. Konkrete Ergebnisse gibt es im Gegensatz zum Bikepark aber noch nicht zu vermelden.