Eine kleine Fahrradschule hat kürzlich auf dem Remshaldener Marktplatz stattgefunden. Zwölf Pedelec-Interessierte haben zusammen mit Fahrrad-Coach Karl-Heinz Nagl das Fahren mit dem E-Bike gelernt. Immerhin, so manches müssen die oftmals betagteren Radler neu einüben. So zum Beispiel ein 74-jähriger Herr. Vor drei Jahren hat er das letzte Mal auf einem Rad gesessen, dann kam eine Hüft-OP dazwischen. Jetzt will er einen Neuanfang mit dem E-Bike wagen. Und tatsächlich stellt er fest: Es wird