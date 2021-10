Wer am Schorndorfer Karlsplatz unterwegs ist, dem dürften die blauen Pedelecs schon aufgefallen sein. Der ein oder andere wird sie auch schon genutzt haben: Die Regioräder der Deutschen Bahn, die sich gegen eine geringe Gebühr ausleihen lassen. Mehrere hundert Mal pro Jahr wird dieses Angebot in der Daimlerstadt genutzt.

Nicht nur in Schorndorf gibt es diese seit drei Jahren angebotenen Regioräder. An mittlerweile 205 Stationen stehen in 43 Kommunen der Region Stuttgart 1500